Deniz Gezmiş heykeli yeniden Mimar Sinan Üniversitesi'nde

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrenciler ile okul yönetimi arasında krizine neden olan Deniz Gezmiş heykeli öğrencilerin omzunda tekrar üniversiteye geri getirildi. Heykelin, tekrar bahçede kalıp kalmayacağı üniversite senatosunun alacağı kararla belli olacak.

Enver Alas'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öğrenciler, geçtiğimiz 6 Mayıs'ta ölümünün 41'nci yılında anılan Deniz Gezmiş'in polyesterden yapılan heykelini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Fındıklı'daki kampüsünün denize bakan kısmına dikmiş, aynı gece heykel okul yönetimi tarafından bir depoya kaldırılan heykel öğrencilere teslim edildi. Heykeli tekrar üniversitenin bahçesine dikmek isteyen öğrenciler, FKF'nin çağrısıyla, bugün saat 16.00 sıralarında, Fındıklı'daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi önünde toplandı. Öğrencilere, aralarında Genco Erkal, Orhan Aydın, Soner Yalçın'ın da bulunduğu bir grup sanatçı, aydın ve gazeteci de destek oldu. Eylemde sık sık, "Deniz Gezmiş onurumuzdur", "Karanlığa karşı Deniz olunmalı" şeklinde sloganlar atan grup, ellerinde "Denizlere sözümüz aydınlık Türkiye" yazılı dövizler taşıdı.

Sanatçılar destek verdi

Sanatçılar adına açıklama yapan Orhan Aydın, “Bu aslında tarihi bir an. Deniz Gezmiş'ten korkmanın bu coğrafyaya hiçbir yararı yoktur. Çünkü eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verenler mutlak ama mutlak kazanacaklardır. Burası güzel sanatlar fakültesi ve burada heykelcilik bölümü var. Bir yaratıcımızın Deniz Gezmiş heykel tasarımı FKF tarafından okul bahçesine konmak isteniyor. Ancak okul yönetimi de bu heykele karşı olduğunu söylüyor. Güzel Sanatlar Fakültesi gibi bir okulda o heykelin buraya çok yakışacağını düşünüyorum. 1968'de Amerikalıların denize döküldüğü Dolmabahçe'de boğaza bakan Deniz Gezmiş heykelinin çok önemli bir duruş olacağını düşünüyorum. Onun için buradayız" dedi.

Soner Yaçın ise, “Bu topraklarda ceberut devlet anlayışı romantik, idealist, yüreği kor gibi yanan gençlerimizi kör bir testereyle daima biçtiler. Biz o biçilen gençlerin adına buradayız. O yiğit gençler, bu ülke adına canını feda etmiş onlara layık olan bir üniversitede bu heykeli dikmek için buradayız. Biz bu heykelleri aslında bilincimize kalbimize diktik. Sırada üniversiteler var. Bunu bu ceberut devlet anlayışına sahip olan hiçbir güç engelleyemez. Biz bu nedenle buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz" dedi.

ODTÜ öğrencileri eyleme destek verdi

Bir grup ODTÜ öğrencisi de eyleme destek verdi. ODTÜ’lüler MSGSÜ Rektörü Yalçın Karayağız’ın, ODTÜ’deki olaylar sırasında kendilerini kınadığını hatırlatarak, kınama sırasının kendilerinde olduğunu söylediler.

Açıklamaların ardından okul yönetimiyle görüşme yapan öğrenciler okulun bahçesinde oturmaya başladı. Şarkı ve türküler söyleyerek, uzun süre görüşme sonucunu bekleyen öğrenciler, heykelin okula getirileceğini duyurdu. Heykel saat 18.30 sıralarında okula omuzlarda, alkış ve sloganlar eşliğinde okula sokuldu.

Heykel, okulun girişine konulurken, FKF adına konuşan Zozan Baran, Deniz Gezmiş heykelini söz verdikleri gibi Mimar Sinan Üniversitesi'ne getirdiklerini söyledi. Baran, okul yönetimin senatoyu toplayarak bir hafta içinde karar vereceğini belirtti.