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Yaşam

Deniz Gezmiş'in heykeli çalındı!

Mimar Sinan Üniversitesi'nde Deniz Gezmiş heykeli, okul yönetimi tarafından kaçırıldı

07 Mayıs 2013 18:52

Öğrencilerin ölüm yıldönümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesine diktiği 3 metrelik Deniz Gezmiş heykeli, aynı gece okul yönetimi tarafından kaçırıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan dün ölüm yıldönümlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde anıldı. 3 fidanın idam edildiği gün olan 6 Mayıs’ta, Fikir Kulüpleri tarafından üniversite bahçesine, İstanbul Boğazı’nı görecek şekilde 3 metrelik bir Deniz Gezmiş heykeli dikti. Heykeltıraş Hüseyin İnce’nin yaptığı bronzdan heykel, aynı gece okul yönetimi tarafından kaçırıldı. Okul yönetimi heykeli nereye götürdüklerini de söylemedi. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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