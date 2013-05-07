Deniz Gezmiş'in heykeli çalındı!

Öğrencilerin ölüm yıldönümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesine diktiği 3 metrelik Deniz Gezmiş heykeli, aynı gece okul yönetimi tarafından kaçırıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan dün ölüm yıldönümlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde anıldı. 3 fidanın idam edildiği gün olan 6 Mayıs’ta, Fikir Kulüpleri tarafından üniversite bahçesine, İstanbul Boğazı’nı görecek şekilde 3 metrelik bir Deniz Gezmiş heykeli dikti. Heykeltıraş Hüseyin İnce’nin yaptığı bronzdan heykel, aynı gece okul yönetimi tarafından kaçırıldı. Okul yönetimi heykeli nereye götürdüklerini de söylemedi. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.