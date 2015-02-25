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Deniz Feneri davasında savcı 16 sanık için beraat istedi

Deniz Feneri davasının yeni savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

25 Şubat 2015 14:06

Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile eski RTÜK başkanı Zahid Akman'ın da aralarında bulunduğu 20 tutuksuz sanık hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasında Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın beraatini istedi.

Canan Coşkun’un Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, yaklaşık 7 yıldır süren dava kapsamında mütalaa açıklayan savcı İbrahim Kayapınar, Deniz Feneri e.V. davası kapsamında Almanya’da 5 yılı aşkın tutuklu kalan Mehmet Gürhan'ın tutuklu bulunduğu sırada imzalayarak gönderdiği genel vekaletnamenin imzasının noter huzurunda atılmış resmi vekaletnameye sahte olarak dönüştürülmesi eylemi gerekçesiyle, eşi Nurgül Gürhan'ın da suça iştirak ettiği gerekçesiyle cezalandırma istedi.

Savcı, Zahit Akman ve Zekeriya Karaman'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın beraatini istedi.

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