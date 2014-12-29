Deniz Feneri davasında notere hapis cezası

Deniz Feneri Davası’nda İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç, Kanal 7 kurucusu Zekeriya Karaman'a usulsüz vekaletname vermekten suçlu bulundu. Büyükkılıç 1 yıl 10 ay hapis 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme ayrıca Büyükkılıç'ın 11 ay 8 gün süreyle noterlik yapmasını da yasakladı.
Almanya'daki Deniz Feneri Davası'nda ceza alan Mehmet Gürhan'ın yurtdışında tutuklu bulunduğu dönemde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a usulsüz şekilde genel vekaletname verdiği iddiasıyla İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıyordu.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Büyükkılıç'ın "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.