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Deniz Feneri savcısı: Umarım hukuku katledenler hukuktan medet umar hale gelmezler

Eski Deniz Feneri e.V. savcılarından Nadi Türkaslan, 'Beni yargılamak uğruna hukuku ve yargıyı ayaklar altına aldılar' dedi

26 Şubat 2014 20:23

Arzu Yıldız\Ankara

Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürütürken görevden alınarak ‘evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat eden savcılardan Nadi Türkaslan, “Beni yargılamak uğruna hukuku ve yargıyı ayaklar altına aldılar. Umarım ki hukuku katledenler hukuktan medet umar hale gelmezler” dedi.

Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürütürken, şüpheliler Zahit Akman ve Zekeriya Karaman’ın avukatlarının ‘evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla yaptığı şikâyet üzerine Yargıtay 11.Ceza Dairesinde yargılanan savcı Mehmet Tamöz, Nadi Türkaslan ve Abdulvahap Yaren, bu davada beraat etmişlerdi.

Karar iki gün önce Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından ‘suç unsuru’ yok diyerek onandı.

Deniz Feneri e.V soruşturmasının sanıklarından önce yargılanan ve davaları sonuçlanan üç savcı Mehmet Tamöz, Nadi Türkaslan ve Abdulvahap Yaren’e Yargıtay kararı dün teblig edildi. Savcılardan Nadi Türkaslan, T24’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deniz Feneri yolsuzluğunda gerçeğin ortaya çıkarılmasını önlemek için beni yargıladılar. Beni yargılamak uğruna hukuku ve yargıyı ayaklar altına aldılar. Umarım ki hukuku katledenler hukuktan medet umar hale gelmezler.”

 

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