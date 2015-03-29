Deniz Baykal'ın önseçimde oyu geçersiz sayıldı

Antalya'da CHP'nin milletvekili adayları için yapılan önseçimde Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın oyu geçersiz sayıldı. Baykal, bir kontenjan adayının olması nedeniyle 13 aday adayının ismini işaretlemesi gereken pusulaya 14 isim yazdı. CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, durumu düzeltmek istedi ancak sandık başkanı izin vermedi.

CHP'de bugün önseçim heyecanı yaşanıyor. CHP'li üyeler milletvekilli adaylarını belirlemek amacıyla, 45 bölgede sandık başına gitti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ikinci bölgede önseçim kararı aldığı partide, eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya'da, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ise 2. bölgede önseçim yarışında olacak. Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş da bu bölgede üyelerden oy isteyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. bölgeden aday adayı olduğu İzmir'de 129 bin 107 partili, milletvekili adaylarını seçmek için ön seçime gitti. Saat 08.00'da başlayan ön seçim, 17.00'a kadar devam edecek.

129 bin 107 parti üyesi, 26 milletvekili adayından 20'sini belirlemek için 37 noktada kurulacak 592 sandıkta oy kullanarak, milletvekili adaylarını belirleyecek. CHP Genel Merkezi, 1., 3. ve 5. sıralarda kontenjan uygulayacak. İzmir'de Buca'da 4, Karabağlar'da 3, Konak'ta 2 diğer 27 ilçede ise tek okulda ön seçime gidilmeye başlandı. Milletvekili aday adaylarının, okul önlerinde broşürleri dağıtılırken, bazı aday adayları adına partililere çikolata ikram edildi. Partililerin büyük çoğunluğu, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den aday adayı olmasıyla CHP'nin İzmir'deki oylarının daha da artacağını ve Kılıçdaroğlu'nun ön seçimden ilk sırada çıkacağını belirtti.



Deniz Baykal, saat 12.00 sıralarında oyunu kullanacağı Muratpaşa ilçesindeki Türk Telekom Anadolu Lisesi’ne geldi. Okul bahçesinde Baykal’a partililer büyük ilgi gösterdi. 11 numaralı sandığa gelen Baykal, kimliğini ibraz edip, cep telefonunu bıraktıktan sonra oy pusulası ile kabine girdi. Yaklaşık 5 dakika kabinde kalan Baykal, bir süre sonra sandık görevlilerine işaretleme hatası yaptığını söyledi. Baykal, Antalya’da bir kontenjan adayının olması nedeniyle 13 aday adayının ismini işaretlemesi gereken pusulaya 14 isim yazınca oyu geçersiz sayıldı. Fazla işaretleme yapan ve yeni pusula isteyen Baykal’a sandık başkanı, Muratpaşa İlçe Seçim Müdürü ile görüştükten sonra yeni oy pusulası verilemeyeceğini söyledi. CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın girişimleri de sonuç vermedi. Baykal, son şeklini verdiği oy pusulasını sandığa bıraktı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Baykal, Antalya, Türkiye ve CHP için önemli bir gün yaşadıklarının altını çizdi. İlk kez hakim gözetiminde bütün üyelerin katılımıyla gerçek anlamda bir ön seçim yapıldığını aktaran Baykal, “Katılım iyi. 40 bin üyemiz var. Daha önceden bunu yarısı katılır diye tahmin ediliyordu. O bekleyiş sürüyor. 96 aday adayımız var. Bunların içinden üyemiz seçimi yapacaklar. Ben böyle bir seçime aday adayı olarak katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçek anlamda taban siyaseti yapmakta olduğumuzu görüyorum” diye konuştu.





Baykal: Düzelttim, hallettim





Oy pusulasına fazla işaretlemesi ile ilgili olarak bilgi veren Baykal, “Düzelttim. Hallettim. Oyun geçerli olmasını tahmin ediyorum. Listeyi saya saya işaretlemek lazım. Çok fazla partiliyi insan desteklemek istiyor. O nedenle bir süre sonra bir duygu geliyor hop diye frene basman gerektiğini anlıyorsun. Üzerine parmağını koymuşsun bir kontrol edeyim diye baktım. Anlaşılıyor ki işaret aynen kalacak. O konuda gerekli düzeltmeyi yaptım. Fazla yazılması halinde oy pusulasının değişmeyeceği söylenildi. Onu gördük. Onun üzerine oy pusulasını düzelttik. Hayırlı olsun Antalya’ya. Çok güzel bir seçim” açıklamasını yaptı. Baykal, sonuçları evden takip edeceğini sözlerine ekledi.



Partililer sadece 3'üncü sıraya yerleştirilecek adayı seçmeyecek. CHP Genel Merkezi, o sırayı kontenjan aday olarak eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak için kullanacak.