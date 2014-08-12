Deniz Baykal kurultay önerisini destekliyor

Emine Ülker Tarhan'ın parti yönetimine yaptığı istifa çağrısının ardından gözler eski Genel Başkan Deniz Baykal'a döndü. Baykal, çağrıların haklı olduğu görüşünde.

Al Jazeera'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP’de ulusalcıların başını çektiği muhaliflerden kurultay ve istifa sesleri yükselmeye başladı.

İlk çıkışı Twitter'dan yapan Muharrem İnce, Twitter üzerinden 'Ortada büyük bir hezimet var, susmak ve başarılıyız demek yakışmıyor' ifadesini kullanmıştı.

Bugün CHP Ankara milletvekili Emine Ülke Tarhan ve 5 milletvekili basın toplantısı düzenledi. Tarhan, toplantıdan üç saat sonra da Meclis'te eski Genel Başkan Deniz Baykal ile görüştü.

Baykal: Kurultay'ın toplanmasına ihtiyaç var

Edinilen bilgiye göre Deniz Baykal kurultay taleplerini haklı buldu. Baykal'ın kendisine yakın milletvekillerine 'Açıktan bir çağrı yapmayı doğru bulmuyorum ama kurultayın toplanmasına ihtiyaç var, bundan çekinilmemeli. Partiye, örgüte moral verilmeli. Bundan sonraki süreçte yenilenmeyi ve yeni bir söyleme ihtiyaç var' dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu reste karşılık verebilir

CHP yönetimi ise şu aşamada olağanüstü kurultaya “gerek yok” diyor. Tartışmaları Al Jazeera'ya değerlendiren bir CHP genel başkan yardımcısı ise Kılıçdaroğlu'nun kurultay taleplerine bir restle karşılık verebileceğini ve bu konuda bir sürpriz yapabileceğini' belirtti. CHP tüzüğüne göre kurultayın iki yılda bir toplanması gerekiyor. Haziran ayında yapılan Parti Meclisi toplantısında parti yönetimi tarafından kurultay bir yıl süreyle ertelenmişti.