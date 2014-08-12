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Politika

CHP'li Melda Onur'dan Demirtaş değerlendirmesi: Solda yeni bir lider

CHP Milletvekili Melda Onur, Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ı kutlamadığını ancak, AKP'nin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi

12 Ağustos 2014 19:51

Seçim sonuçlarını Twitter'dan attığı sonuçlarla değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, HDP lideri Selahattin Demirtaş için 'soldaki yeni lider' ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Melda Onur, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına saygı duymadığını ancak AKP'nin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

 

'Demirtaş'ın solda yeni lider olmasını önemsiyorum'

 

Melda Onur, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oylara yönelik olarak "Demirtaş'ın kendi partisini ve davasını aşan kabul görürlüğüyle solda yeni bir lider olarak var oluşunu çok önemsiyorum" dedi.

Erdoğan için "eli uzun adam" ifadesini kullanan Onur, "Eli uzun adam benim cumhurbaşkanım olmayacak... Tebrik falan etmiyorum, hatta yargılanıp hesap vereceği günü sabırsızlıkla bekliyorum..." dedi.

Melda Onur'un twitter'dan yaptığı değerlendirmeler şöyle

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