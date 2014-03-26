Deniz Baykal: İnternete düşen kayıtların üzeri örtülemez, örtbas edilemez

Eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisiyle ilgili görüntülerin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla servis yapıldığı iddiasını içeren ses kaydı hakkında açıklama yaptı. Baykal, "Bu örtbas edilebilecek, görmezden gelinebilecek, sıradan suçlamalarla inkâr edilebilecek bir konu değildir. Bu konunun derhal aydınlığa kavuşturulması lazımdır. Gereğinin yapılması lazım" dedi.

Baykal, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifasıyla sonuçlanan yasadışı yollarla gizlice kaydedilmiş özel hayat görüntülerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla servis edildiği iddiasıyla ilgili olarak "Ortada bir iddia var, bu iddianın muhatabının açıklamasını bekliyorum. Bunu görelim. Ondan sonra gerekeni yaparız" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Deniz Baykal, kendisiyle ilgili 2010 yılı Mayıs ayında ortaya çıkan görüntülerin bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla servis edildiği iddiasını içeren internetteki ses kaydıyla ilgili gazetecilere seçim çalışmaları için gittiği Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde açıklama yaptı.

'Örtbas edilecek konu değil'

Deniz Baykal, "Dün akşam ortaya çıkan tablo, aklın, mantığın, vicdanın, hukukun izah etmesi mümkün olmayan bir tablo" dedi. Baykal, şunları söyledi:

"Bu konuda resmi değerlendirmeleri bekliyorum. Umarım derhal en kısa zamanda bu konuda bir açıklamayı duyma imkanımız sağlanır. Bu yepyeni bir tablodur. Vahim bir kırılmadır. Bunun resmi çevreler tarafından en kısa zamanda izah edilmesini bekliyorum. Elbette ki bu manzara karşısında gerekenleri yapacağız. Ama olay öyle anlaşılıyor ki artık Türkiye'de bir hukuk, demokrasi ve siyaset ahlak sorunudur. Kamuoyumuzun bu konuyu en kısa zamanda aydınlığa kavuşturacak bir ilgiyi ve dikkati sergilemesi gerekiyor. Bu örtbas edilebilecek, görmezden gelinebilecek, sıradan suçlamalarla inkar edilebilecek bir konu değildir. Bu konunun derhal aydınlığa kavuşturulması lazımdır. Gereğinin yapılması lazımdır."

'Büyük olay, vahim bir kırılmadır'

Deniz Baykal, konunun aydınlanması için Başbakan Erdoğan'ın derhal açıklama yapmasını gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle olaylar, gereğini kendileri yaparlar. Şu ortamda bu olayların aydınlığa kavuşturulmasıdır gereken. Ortada bir açıklama, bir iddia var. Bu konuda olayın muhatabı ne düşünüyor, bunu anlamamız lazım. Ne diyor bir görelim. Bunu bir duyalım, görelim. Dediğim gibi bu örtbas edilebilir, görmezlikten gelinebilir bir olay değildir. Vahim bir kırılmadır. Çok büyük bir olaydır. Böyle bir olay eğer gerçeği yansıtıyorsa onu gerçekleştiren insanların aynaya bakma, benim yüzüme bakma hakları yok demektir. Bunu gerçekleştiren insanların hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam etmeleri mümkün değildir."

'Şeytani senaryo uygulandı mı?'

Deniz Baykal, "Böylesine büyük şeytani bir senaryo gerçekten uygulanmış mıdır?" diye sorduktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu anlamak ihtiyacı içindeyim. Bunu bilmenizi isterim, kendi adıma istiyor değilim. Türkiye'nin bunu anlaması, çözmesi ve bunun hesabını görmesi lazımdır. Bu Türkiye'de hukuk meselesidir, demokrasinin, siyasetin, ahlakın meselesidir. Bunların gereği mutlaka yapılmalıdır. Ama önce ortada bir iddia var, bu iddianın muhatabının açıklamasını bekliyorum. Bunu görelim. Ondan sonra gerekeni yaparız. Gerekeni nasıl yaparız? Türkiye'de ve dünyada hukukta ve siyasette bütün olanakları kullanarak hep beraber yaparız. Ama şimdi bu iddiaların muhatabının konuşmasını bekliyoruz. Derhal konuşmalıdır, derhal bir açıklama yapılmalıdır. Artık bu işin sonuna gelindiği anlaşılıyor. Bu Türkiye'de yaşanan olayların tümünün iç yüzünü anlamamıza yardımcı olacak, Türkiye'de tezgahlanan kirli oyunların nereden nasıl kaynaklandığını ortaya koyacak çok büyük bir çıkış noktasıdır."

Gazetecilerin soruları

Baykal, bir gazetecinin 'Ses kaydında sadece kendisinin değil, yeni kasetlerle partinin dizayn edilmesi de var bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna da şu karşılığı verdi:

"Önce bir defa bu senaryoyu kim tanzim etmiştir, kimin talimatıyla bu yapılmıştır? Hangi hesapla yapılmıştır? Bunu yapmanın siyasi, ahlaki ve hukuki anlamı nedir? Türkiye'nin bunu görmesi lazım."

Başka bir gazetecinin, 'Başbakan kasetler konusunda hep paralel devlet olarak adlandırdığı cemaati suçluyordu. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?' sorusunu Baykal, "Bu iddianın aydınlatılması çok şeyin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Pek çok iddia buradan yola çıkarak aydınlanacaktır" yanıtını verdi.

Deniz Baykal, Emirdağ'daki meydanda yaptığı seçim konuşmasının ardından Çay İlçesi'ne geçti.