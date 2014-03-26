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Deniz Baykal'ın avukatı: Bizim açımızdan kayıt doğru

Deniz Baykal’ın istifasına neden olan müstehcen görüntülerin Başbakan'ın talimatıyla servis edildiğine karşın da iddiaları içeren ses kaydının yayınlanmasının ardından, Baykal’ın avukatı konuştu

26 Mart 2014 18:02


Arzu Yıldız/ Ankara


CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisini partinin liderliğinden eden görüntülerinin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla servis edildiği iddiasıyla ilgili ses kaydının yayınlanmasının ardından Baykal'ın avukatı Şahin Mengü T24’e konuştu. Baykal’ın bu konuların ülke gündemine zarar verdiğini ve sürekli gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Mengü, “Biz bu görüntülerin servis edildiği dönemde de failinin Başbakan olduğunu söylemiştik.  Muhalefet partisinin genel başkanına bir komplo kuruluyorsa, o komplonun faillerini bulmak da Başbakan'ın görevidir. Ancak bu konuda bu güne kadar herhangi bir adım atılmadı. Biz Başbakan'a ait olduğu iddia edilen kayıtla ilgili hukuki girişimlerimizi yapacağız. Sayın Baykal şu an Afyon’da döndüğünde kendisi ile nasıl bir yöntem izleyeceğimizi istişare edeceğiz.” Görüntüler bizim müracaatımızla kaldırıldı.

“Başbakan meydanlarda görüntüleri internetten kendisinin kaldırttığını ifade ediyor. Ancak o dönemde görüntüler bizim dilekçemiz üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da dilekçenin akabindeki müracaatı ile kaldırıldı. Görüntülerin kaldırılması konusunda  kendisinin girişimi yoktur.”

 

Bizim açımızdan kayıt doğru

 

“Biz ses kaydının doğruluğuna inanıyoruz. Bizim açımızdan kayıt doğru. Aksini ispat etmek istiyorsa Başbakan ses konusunda dünyada sayılı ve itibarlı kriminal bürolarına müracaat ederek, sesin kendisine ait olmadığını ispatla kendisi mükelleftir. Artık ülkenin içinde bulunduğu ortamda yaşananlar bizi şaşırtmıyor. Kimin tutuklanacağına dair karar veren bir Başbakan var.”

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