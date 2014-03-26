Kılıçdaroğlu ve Baykal'dan kaset açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışması için geldiği Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın görüntülerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla servis yapıldığı iddiasına yönelik ses kaydını değerlendirirken, "Bu ABD’de yaşanan Watergate skandalının bir başka versiyonudur" dedi. Baykal ise, “Öncelikle bir durum var. Bu durumla ilgili konunun muhatabının açıklama yapmasını bekliyorum. Gelen açıklamayı bekleyeceğiz. Gelen açıklamaya göre bizde açıklamamızı yapacağız” açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları için Manisa’nın Akhisar İlçesi’ne geldi. Özel uçakla Akhisar’daki askeri havaalanına inen Kemal Kılıçdaroğlu, burada partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, parti otobüsüne binmeden önce, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın görüntülerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla servis yapıldığı iddiasına yönelik ses kaydını değerlendirdi.

Parti olarak derhal açıklama beklediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Başbakanlık koltuğunda oturan zatın süratle açıklama yapmasını bekliyorum. Ahlaksızlığın bu boyutu dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiştir. Zaten bu olayın faillerinin bugüne kadar ortaya çıkmamasının nedeni de budur. Asıl fail odur. Ahlaksızlığı bu boyuta getiren bir kişi başbakanlık koltuğunda oturamaz. Bu ABD’de yaşanan Watergate skandalının bir başka versiyonudur. Süratle bir açıklama yapmalıdır. Kişilerin özel yaşamı ne zamandır başbakanların ilgi alanlarına girmeye başladı. Bu ülkede başbakanın yapacağı başka iş yok mu? Bu kadar işsizlik varken, bu kadar yolsuzluk varken! Bunları anlatırken bile utanıyorum, ama acaba o utanıyor mu? Onda ahlak var mı? Ahlak kırıntısı var mı merak ediyorum" dedi.

Baykal: Muhatabın açıklama yapmasını bekliyorum

Seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Antalya’dan hareket eden Baykal’ın iddialar ile ilgili olarak Afyon Emirdağ’da gazetecilere açıklama yaptı.

Baykal, “Öncelikle bir durum var. Bu durumla ilgili konunun muhatabının açıklama yapmasını bekliyorum. Gelen açıklamayı bekleyeceğiz. Gelen açıklamaya göre bizde açıklamamızı yapacağız” dedi.

Ne olmuştu

Dün gece saatlerinde internete koyulan ses kayıtlarında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın koltuğunu kaybetmesine neden olan videonun ortaya çıkmasından önce görüntüler hakkında konuştuğu ve talimatlar verdiği öne sürüldü.

