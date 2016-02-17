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Deniz Akkaya, şiddet nedeniyle ayrıldığı sevgilisiyle evleniyor

"İlişkimizi kurtarmak için birlikte ilişki terapistine gidiyoruz; artık mutlu olmayı seçiyorum"

17 Şubat 2016 13:11

İki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Varol ile evlilik kararı alan Deniz Akkaya, "İlişkimizi kurtarmak için birlikte ilişki terapistine gidiyoruz. Artık mutlu olmayı seçiyorum, yazın evlenmeyi düşünüyoruz" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Deniz Akkaya, önceki gün kişisel gelişim uzmanı ve astrolog Anıl Can'ın 'Duyguların Enerjisi' adlı yeni kitabının tanıtımına katıldı. Ünlü sunucu, "Nefes çalışıyorum ve bunun olumlu etkilerini gördüm. Herkes psikiyatrist ve psikologla tanışmalı. Bence araba bozulduktan sonra tamirciye gitmenin anlamı yok. Psikiyatrist ya da psikoloğa gitmemiş insanı eksik görüyorum. Çünkü metropolde yaşam zor" dedi. Kafasının karışık olduğunu da söyleyen Akkaya, kendisi hakkında özeleştirilerde bulundu: "Fazla mükemmeliyetçiyim ve inatçıyım. Çerkez olmamın getirdiği genetik kodlar da var. Tüm bunları kırıp törpülemem lazımdı. Artık daha idareci, alttan alan biriyim." 


"Mutlu olmayı seçtim"

 

İki yıldır birlikte olduğu ve şiddet gördüğü gerekçesiyle bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Murat Varol ile evlilik kararı aldığını söyleyen Deniz Akkaya, çarpıcı açıklamalar yaptı. Akkaya, şöyle konuştu: "İki senedir inişli çıkışlı bir ilişkimiz var. İlişkimizi kurtarmak için birlikte ilişki terapistine gidiyoruz. Hayat arkadaşı olmak böyle bir şey. Bir şeyler doğru gitmiyorsa, dışarıdan yardım almak lazım; bunun ayıbı yok. İnsan önce dost olmalı. İkimiz de Aslan burcuyuz; çatışmalarımız oluyor. 'Mutlu olmak mı, haklı olmak mı?' derler ya, ben hep haklı olmayı seçtim. Ama artık mutlu olmayı seçiyorum. Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Ama evlilik sonuç değil başlangıç."

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