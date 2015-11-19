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Deniz Akkaya şiddet gördüğü eski sevgilisi Murat Varol ile üçüncü kez barıştı

"Hatalarımızın farkındayız; şimdi yeniden beraberiz"

19 Kasım 2015 10:40

Eski manken Deniz Akkaya, şiddet yüzünden terk ettiği ve ‘Bir daha asla bir araya gelmemiz mümkün değil’ dediği Murat Varol ile yeniden barıştı. Akkaya barışma ile ilgili olarak, "Birbirimizden özür diledik. Her ikimiz de hatalarımızın farkındayız" dedi.

Bugün’de yer alan habere göre; manken Deniz Akkaya, işletmeci sevgilisi Murat Varol’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kendisini dövdüğü iddiasıyla mahkemeye suç duyurusunda bulunan Akkaya, sevgilisi Varol’a uzaklaştırma kararı çıkarmış ve verdiği bir röportajda ‘Bir daha asla bir araya gelmemiz mümkün değil’ diyerek tüm kapıları kapatmıştı. 

Akkaya, sürpriz barışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Aslında birbirimize çok değer veriyoruz ama fevri insanlarız, aniden parlıyoruz. Oturup yaşananları konuştuk, birbirimizden özür diledik. Her ikimiz de hatalarımızın farkındayız, onlardan ders çıkardık. Şimdi yeniden beraberiz. İki üç haftadır görüşüyoruz.” 

 

Baş başa akşam yemeği

 

Murat Varol ile Deniz Akkaya, önceki akşam İstinye Park’ta görüldü. Akkaya ve Varol bir restoranda baş başa akşam yemeği yedi.

Üçüncü kez barışan ikiliden Murat Varol’un yeniden Deniz Akkaya’nın Rumeli Hisarı’ndaki evine taşındığı iddia edildi. Ayrıca Akkaya’nın sevgilisi Varol ile barıştığını yakın çevresinden bile sakladığı ortaya çıktı.

İşletmeci Murat Varol, daha önce bir dönem evli olduğu Gülşen'e de şiddet uygulamış, bu gelişmenin ardından çift boşanmıştı. Varol, daha önce de manken Aysu Baceoğlu’na şiddet uygulamıştı.

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