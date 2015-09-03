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İşletmeci Murat Varol: Deniz Akkaya bana saldırdı

Akkaya, Bana yumruk attı, darp etti, şikâyetçiyim demişti

03 Eylül 2015 13:25

Eski manken Deniz Akkaya'yı darp ettiği gerekçesiyle, gözaltına alınan Murat Varol, “Kesinlikle Deniz’e vurmadım. O bana saldırdı. Bana vurmasını engellemek için ellerini tuttum. Kendisinden şikâyetçiyim” şeklinde ifade verdi. 

Cumartesi günü aile içi şiddet ihbarı üzerine Ulus’taki adrese giden ekipler, Deniz Akkaya ile karşılaşmış, Akkaya, polislere Murat Varol tarafından darp edildiğini söylemişti.

Akkaya ifadesinde Varol’un kendisine karşı paranoyak bir tutum içinde olduğunu belirterek, “Beni ve 5 yaşındaki kızımı evden kovdu. Bana yumruk attı, darp etti, şikâyetçiyim” dedi. 

 

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