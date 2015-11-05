Deniz Akkaya, kendisine şaşı diyen takipçisinin fotoğrafını paylaştı

Eski model Deniz Akkaya, Instagram'da kendisine "Eski haliniz çok daha güzeldi. Ama şaşısınız" diyen takipçisinin fotoğrafını paylaştı. Deniz Akkaya'nın bu hareketi bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Deniz Akkaya, Instagram'da kızı Ayşe Önbilgin'le çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Bir takipçisi, Deniz Akkaya'nın fotoğrafının altına "Eski haliniz çok daha güzeldi. Ama şaşısınız" yorumunu yaptı.

Akkaya, kendisini eleştiren takipçisinin bir fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı;

"Sayfamda güzelliğini paylaşmaktan sakınca görmediğim bu hanımefendi dün gece ben uyurken fotoğrafımın altına benim ‘şaşı olduğumu, eski halimin çok daha güzel’ olduğunu yazmış da yazmış. Ben de bu sevgi kokan cümleleri yazan güzelliğe bir girip baktım. Çok haklı bulduğum için epeyce içerledim ve dayanamayıp sizlerle paylaştım. Kimse kimseyi beğenmek zorunda değil elbet ama ruhun kötü olmasıdır ve kendinde gördüğün tüm eksiklikleri dünyaya yansıtmak, sürekli ağzından salya akıtmak kalp kötülüğüdür."

'Bu yaptığınız çok ayıp'

Bu paylaşımından sonra takipçileri ünlü mankeni haksız buldu. Bunun üzerine "Bana durduk yere hakaret edeni afişe etme hakkına kanunen sahibim" diyen Deniz Akkaya, hemcinslerini iyice kızdırdı. Ünlü modelin, estetiksiz fotoğraflarını paylaşan takipçileri "O kadın da senin kadar estetik yaptırsa senin gibi güzel olur. Bu yaptığınız çok ayıp" yorumunda bulundular. Ünlü mankenin Instagram'dan afişe ettiği takipçisi ise hesabını kapatmak zorunda kaldı.