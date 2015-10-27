Murat Varol: Deniz Akkaya bana psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı

Murat Varol, eski sevgilisi Deniz Akkaya’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürerek ünlü modelden şikâyetçi olduğu iddia edildi.

Eski sevgililer Deniz Akkaya ile iş adamı Murat Varol arasındaki tartışma devam ediyor. Karşılıklı olarak birbirlerine uzaklaştırma kararı aldıran ikiliden Varol, Akkaya’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürerek ünlü modelden şikâyetçi oldu. Önceki gün avukatıyla birlikte adliyeye gidip ifade veren işadamı, “AVM otoparkı ve evde bana uyguladığı şiddetin kamera kayıtları var” dedi.