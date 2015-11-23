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Deniz Akkaya, sevgilisi Murat Varol'la neden barıştığını açıkladı

Akkaya, kendisine şiddet uygulayan Varol'la geçen hafta üçüncü kez barışmıştı

23 Kasım 2015 18:15

Sunucu, eski manken Deniz Akkaya ile kendisini darp ettiği iddiasıyla dava açtığı sevgilisi Murat Varol, iki aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Akkaya kızının Varol'u sorması üzerine eski sevgilisiyle barıştığını söyledi.

Hürriyet’te yer alan haber göre; Akkaya, Murat Varol’la neden barıştığını şu sözlerle açıkladı:

“Kızım Ayşe ‘Anne, Murat abi bize niye gelmiyor?’ diye sordu. ‘Onunla sorunum var’ dedim. Ayşe ‘Ama benim yok ki’ dedi. Sinemaya gittiğimizde Murat da oradaydı. Birlikte film izledik. Sonra da barıştık.

Deniz Akkaya, şiddet yüzünden terk ettiği ve ‘Bir daha asla bir araya gelmemiz mümkün değil’ dediği Murat Varol ile geçen hafta üçüncü kez barışmıştı.

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