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Politika

Denge ve Denetleme Ağı: Yeni Anayasa süreci bizim için bitmedi

Denge ve Denetleme Ağı, komisyon tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor

27 Kasım 2013 22:00

Hülya Karabağlı /ANKARA 

 

107 sivil toplum örgütü olarak Denge ve Denetleme Ağı, “ Yeni Anayasa süreci bizim için bitmedi” dedi. Yeni anayasa konusunda kararlılıklarını bundan sonra da çok daha güçlü biçimde ortaya koyacaklarını bildiren Denetleme Ağı, TBMM’nin yeni Anayasa Sitesi’nden kaldırılan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin yeniden konulmasını ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının yayınlanması talebinde bulundu. 

Denge ve Denetleme Ağı (DDA) olarak, yeni anayasa sürecine bir basın toplantısı düzenledi. DDA'yı temsilen İsmet Erdoğan ve Ayhan Bilgen'in katıldığı basın açıklaması metnini Hasan Seymen okudu. “Yeni Anayasa Süreci Bizim için bitmedi” başlıklı metin şöyle:

\TBMM çatısı altında iki yıldır çalışmalarını yürüten Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bir sonuç elde edememiş; süreç bitme noktasına gelmiştir. Toplumdaki yeni anayasa talebi ve özellikle ülkemizin demokratikleşme ihtiyacına rağmen gelinen nokta siyaset kurumu ve demokrasi açısından endişe vericidir. Siyasal kaygılar dolayısı ile komisyonda uzlaşma sağlanamamış olmasının sonuçları, ne yazık ki hepimizin geleceğini olumsuz yönde etkileyecektir.

Güçlü ve etkin bir denge ve denetleme sisteminin oluşturulması talebi etrafında buluşan biz Denge ve Denetleme Ağı üyeleri, bundan sonra da çalışmalarımızı sürdürecek, özellikle toplumsal talebi daha hissedilir kılacak ve siyasal karar süreçlerine taşıyacak çalışmalar ile yolumuza devam edeceğiz.

Anayasa yazım sürecinin yeterince şeffaf ve katılımcı işletilememiş olmasının kaçınılmaz sonucu ile karşı karşıyayız. Sivil toplumun anayasa yapım sürecine katılımı, sadece önerilerde bulunmaktan ibaret olmamalı; sivil toplum sürecin her aşamasında aktif rol almalıdır. 107 sivil toplum örgütü olarak Denge ve Denetleme Ağı’nı oluşturan bizler, yeni anayasa konusundaki kararlılığımızı bundan sonra çok daha güçlü biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz.

Siyasi partilerin anayasa yazımında neden başarısız olunduğuna dair birbirlerine yönelik suçlamalarla vakit kaybetmek yerine, bir an önce anayasa yapımına dair farklı yöntemlerin tartışmaya açılması gerekmektedir. Anayasa yapımının kendisi bir uzlaşma becerisidir. Çoğulcu ve demokratik bir anayasa ancak yine çoğulcu ve katılımcı yöntemlerle hazırlanabilir.

Anayasa yapım hazırlık sürecinin en önemli kazanımı sivil toplumun bu bağlamda yürüttüğü tartışmalardır. Hepimiz açısından son derece değerli olan bu öğretici sürecin kesintiye uğramadan, hatta daha yoğun ve verimli şekilde devam etmesi için siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. TBMM yeni anayasa sitesinden kaldırılan sivil toplumdan alınan görüşlerin tekrar siteye konulması ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının da siteden yayınlanması hesap verebilirlik ve sivil denetim adına zorunludur.

Türkiye’nin temel sorunlarının ancak yeni bir anayasa yaparak çözebileceğimizin farkında olarak hareket etmeli ve anayasa hazırlığının toplumsal zeminlerde yaygınlaştırılması için çaba göstermeliyiz. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa için buradayız. Denge ve denetleme sistemi güçlü bir demokratik Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa için buradayız. Denge ve denetleme sistemi güçlü bir demokratik Türkiye için bir aradayız.

 

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