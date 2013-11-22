Çiçek'ten liderlere mektup: Bu komisyonla anayasa olmaz

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyon başkanlığından çekildikten sonra dağılan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na ilişkin liderlere bir mektup gönderdi. “Ben komisyon başkanlığından çekildim” diyen Çiçek, yeni bir anayasa üzerinde uzlaşmanın olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, Sürecin önemli kazanımlarına rağmen, yeni bir Anayasanın tümünde uzlaşmanın olmayacağı, sadece kısmi bir sonucun ortaya çıkacağı açıktır” dedi. Partilerin varlık sebebi olarak gördükleri kırmızı çizgilerden vazgeçmeyeceklerini ifade ettiklerini belirten Çiçek, “Bu durum karşısında Komisyon Başkanlığı görevini yürütmemin sağlayacağı bir fayda da yoktur. Bu sebeplerle yeni anayasa çalışmalarının geldiği noktayı ekteki belgelerle birlikte değerlendirmelerinize sunuyorum” dedi.

Meclis sitesinde yayınlanacak

TBMM Başkanı, dört siyasi parti AKP, CHP, MHP ve BDP’nin müzakere ettiği anayasa taslak metninin Meclis’in internet sitesinde yayınlanacağını söyledi.

Bundan sonra ne olacak?

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Çiçek’in başkanlıktan çekilmesinin ardından AKP, masadan kalkmıştı. Ancak, üç siyasi parti CHP, MHP ve BDP, protokol hükümlerine göre, komisyonun dağılmadığına dikkat çekerek toplantıları sürdürüyor. Son toplantıda, muhalefet, AKP’nin mazeretsiz gelmemesi üzerine bunu tutanağa geçirmişti. CHP, MHP ve BDP, gelecek hafta pazartesi günü yeniden toplanacak. AKP, üst üste üç toplantıya katılmadığı takdirde protokol uyarınca komisyondan çekilmiş sayılacak.