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Politika

Çiçek'ten liderlere mektup: Bu komisyonla anayasa olmaz

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Meclis'te grubu bulunan partilere mektup göndererek mevcut Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile tam bir anayasa yapılamayacağını belirtti

22 Kasım 2013 14:05

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyon başkanlığından çekildikten sonra dağılan TBMM  Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na ilişkin liderlere bir mektup gönderdi. “Ben komisyon başkanlığından çekildim” diyen Çiçek,  yeni bir anayasa üzerinde uzlaşmanın olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, Sürecin önemli kazanımlarına rağmen, yeni bir Anayasanın tümünde uzlaşmanın olmayacağı, sadece kısmi bir sonucun ortaya çıkacağı açıktır” dedi. Partilerin  varlık sebebi olarak gördükleri  kırmızı çizgilerden  vazgeçmeyeceklerini ifade ettiklerini belirten Çiçek, “Bu durum karşısında Komisyon Başkanlığı görevini yürütmemin sağlayacağı bir fayda da yoktur. Bu sebeplerle yeni anayasa çalışmalarının geldiği noktayı ekteki belgelerle birlikte değerlendirmelerinize sunuyorum” dedi.

 

Meclis sitesinde yayınlanacak

 

TBMM Başkanı, dört siyasi parti AKP, CHP, MHP ve BDP’nin müzakere ettiği anayasa taslak metninin  Meclis’in  internet sitesinde yayınlanacağını  söyledi.

 

Bundan sonra ne olacak?

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda  Çiçek’in  başkanlıktan  çekilmesinin ardından AKP, masadan  kalkmıştı. Ancak, üç siyasi parti CHP, MHP ve BDP,  protokol hükümlerine  göre,  komisyonun dağılmadığına  dikkat çekerek toplantıları sürdürüyor. Son toplantıda, muhalefet, AKP’nin  mazeretsiz  gelmemesi üzerine  bunu  tutanağa geçirmişti. CHP, MHP ve BDP,  gelecek hafta pazartesi günü yeniden toplanacak. AKP, üst üste üç toplantıya katılmadığı  takdirde  protokol uyarınca  komisyondan  çekilmiş sayılacak.   

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