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15 Temmuz Darbe Girişimi

Demokrasi ve Şehitler Mitingi, 80 ilde kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlanıyor

Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da da dev ekran kurulduğu belirtildi

07 Ağustos 2016 21:24

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi Türkiye'deki 80 ilin ve bazı ülkelerin meydanlarında kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayımlanıyor. Azerbaycan KKTC, Katar gibi ülkelereden de bu miting takip edilirken darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya şehrinde de dev ekran kuruldu.

15 Temmuz'da darbe girişimin ardından başlayan demokrasi nöbetleri bugün final niteliğindeki yüz binlerin katıldığı Yenikapı'daki mitingle devam ediyor.

 

80 ilden ve dünyadan takip ediliyor

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanısıra birçok siyasetçi, sanatçı ve aydınbaşta olmak üzere yüz binlerce insan Yenikapı'daki meydanını doldurdu. Bunun yanında Türkiye'nin 80 ili ve Azerbaycan KKTC, Katar gibi ülkelereden de bu miting yakından takip ediliyor.

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