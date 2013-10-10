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Demokrasi paketine rağmen Bakanlık isim değişikliğine onay vermedi

İçişleri Bakanlığı, Güdeç köyünün adının Xeceriye olmasına izin vermedi, gerekçe ise 'X' harfinin alfabede bulunmaması

10 Ekim 2013 02:45

Bakanlık, köylülerin başvurusu üzerine bu yılın mart ayında verilen iznin ‘Xeceriye’ değil ‘Haceri’ ismi için olduğunu bildirirken, gerekçe olarak da Türkçe alfabede ‘X’ harfinin bulunmamasını gösterdi. 
‘Demokratikleşme Paketi’nde yer alan düzenlemelerin hayata geçiş şekli merakla beklenirken, pakette yer alan, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK), Q,X ve W harflerinin kullanılmasından kaynaklı yer alan cezai müeyyidelerin kaldırılmasına ilişkin düzenleme üzerine Tunceli’nin Güdeç köylüleri harekete geçerek, bugün köylerinin isimlerini eski ismiyle değiştirdi. Köylüler, köylerinin girişine eski isim olan ‘Xeceriye’ tabelasını astı. Böylelikle bir köye ilk kez eski adı resmi olarak verilmiş oldu. 
 

Bakanlık: Xeceriye değil, Haceri olacak

 
Radikal'de yer alan habere göre, ‘Güdeç-Xeceriye’ değişikliği gün boyu basın yayın kuruluşlarının internet sayfalarından duyurulurken, akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’ndan kafaları karıştıran sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık, Güdeç köyü sakinlerinin Tunceli Valiliği’ne başvurusu üzerine köyün isminin değiştirilmesine onay verildiğini ancak ismin ‘Xeceriye’ değil ‘Haceri’ olarak değiştirilmesinin onaylandığını bildirdi. 
 

''X' harfi alfabemizde bulunmuyor'

 
İçişleri Bakanlığı, ismin neden ‘Haceri’ olması gerektiğini ise Türkçe alfabedeki harflere vurgu yaparak aktardı. Açıklamada, “Basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle alfabemizde bulunmayan ‘X’ harfinin kullanılmasının Bakanlığımız tarafından onaylandığının ifade edilmesi gerçekleri yansıtmamaktadır” denildi. 
 

Uygulama klavyelere özgürlükte mi kalacak? 

 
Bakanlığın, ‘Xeceriye’ ismine ‘X’ harfinden dolayı itirazı, ‘demokratikleşme paketi’nde daha önce yasaklı olan harflere ilişkin düzenlemeyi de tartışmalı hale getirdi. Buna göre, Kürtçe yerleşim yeri isimleri içinde Q, X ve W harflerinden birinin bulunması halinde buna izin verilmeyeceği ve isim değişikliklerinin ancak Türkçe harflerle yazılacağı yorumları gündeme geldi.
 

'Xeceriye olarak değiştirildi haberlerine' yalanlama

 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İli Merkez İlçeye bağlı Güdeç Köyü'nün isminin bakanlık onayı ile "Xeceriye" olarak değiştirildiğine dair bazı basın-yayın organlarında yer alan haberler olduğu anımsatıldı. Açıklamada, Güdeç Köyü sakinleri tarafından köylerinin adının değiştirilmesi konusunda Valiliğe yapılan müracaat üzerine yasal sürecin tamamlandığı ve 11 Mart 2013 tarihli 1263 sayılı Bakanlık onayı ile adı geçen köyün adının "Haceri" olarak değiştirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Basın-yayın organlarında yer aldığı şekliyle alfabemizde bulunmayan "X' harfinin kullanılmasının Bakanlığımız tarafından onaylandığının ifade edilmesi gerçekleri yansıtmamaktadır" denildi.

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