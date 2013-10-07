MHP Genel Başkan Yardımcısı: Q, W, X yetmez alfabe 34 harfli olsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, demokratikleşme paketiyle Q, W, X harflerinin kullanımının serbest hale gelmesiyle ilgili “Bu yetmez. 34 harfli alfabe olmalı” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, demokratikleşme paketi ve yaklaşan seçim stratejilerini değerlendirdi.

Bugün gazetesinden Seda Şimşek’e konuşan Yalçın, demokratikleşme paketi çerçevesinde 85 yıldır yasak olan ‘q, x, w’ harflerinin kullanımının serbest bırakılmasıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Yalçın 34 harfli alfabe istediklerini açıkladı.

Semih Yalçın’ın röportaj verdiği röportajın ilgili bölümü şöyle:

Kamuda başörtüsü düzenlemesi:

PKK - BDP ikilisi taraftarlarınca demokratikleşmeden kastedilen, Türkiye ’de demokrasinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi değil, ayrılıkçı Kürtlerin egemenliği ve topraklarımızı paylaşma isteğidir. Demokratikleşme Paketi, tribünlere mesaj mahiyetindeki birkaç başlığın dışında PKK’ya verilen tavizlerin manzumesidir. Bu durum kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması gibi konuların arkasına gizlenmektedir.

MHP, başörtüsü meselesinin çözümü konusunda bugüne kadarki tavır ve davranışıyla rüştünü ispat etmiştir. Başörtüsü meselesi artık siyasi partilerin gündeminden çıkmak zorunda. Genel Başkanımın söylediği gibi nasıl Köşk’te, Başbakanlık’ta varsa Meclis’te de, kamuda da olabilir, hiçbir mahzuru yok.

X, Q, W harflerine yasağın kalkması:

“Klavyelere özgürlük” şeklinde açıklanan değişiklik, uygulamada PKK mensuplarının işini kolaylaştırmak için getirilmiştir. Meselenin eğitim ve kültüre dönük hiçbir ciddi tarafı yok. Son derece amatörce. Hâlbuki alfabe değişikliği, Türkiye ve Türk dünyasının çağdaş ihtiyaçları göz önüne alınarak, ilmî metotlar çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir mesele.

Aslında alfabe meselesi, MHP için de önemli ancak bu hususta iktidarın yaptığı gibi sadece PKK’nın istediği birkaç harfin kullanılmasına dair yasağı kaldırmak yerine Türk dünyasını içine alan geniş kapsamlı bir alfabe reformu yapılmalı. Bugün Türk dünyasında kültürel birliğin sağlanması için ortak zemin Türkçe ve Türkçe'nin de ortak bir alfabe ile yazımıdır.

Türk Cumhuriyetleri ile geleceğe ilişkin atılacak adımlar arasında ortak alfabe sistemine geçilmesi çok önemli. 1991’de Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan 28 dilbilimcinin katılımı ile Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan sempozyumda ortak alfabe konusunda ilk somut karar alınmıştı. Türk dünyası için geçerli 34 harfli bir Latin alfabesi belirlenmişti.

Yeni ortak alfabe, 29 harfli Türkiye alfabesine bazı Türk lehçelerinde mevcut sesleri karşılamak üzere “A a (Açık e), X x, Q q, W w” harflerinin eklenmesi uygun görülmüştü. Bu harflerden üçü, birinin yazımı farklı olmak üzere, bugünkü Azerbaycan alfabesinde kullanılıyor,

(Açık e), x ve q. Azerbaycan alfabesi, w, x ve q harfleri haricinde Türk alfabesinin aynısıdır. Ortak alfabe konusu MHP’nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

‘Andımız’ın kaldırılmasına tepki:

İlkokullardaki öğrenci andının kaldırılmasının arkasında Türklük ve Türk kimliğine karşı bir tavır yatıyor. Hükümet, üniter yapının korunması ve Türk adı altında bir millî kimlik oluşturulması çabalarını ortadan kaldırıyor.

Danıştay, ‘Andımız’ın kaldırılmasına dair bir başvuruyu 2011 yılında reddetmişti. Diğer taraftan And’ın kaldırılması kararı, Türk toplumunun fertleri arasında mensubiyet şuurunu ve aidiyet duygusunu ortadan kaldırmayı, millet inşasını hedef alan ayrıştırıcı planların bir başka numunesidir.