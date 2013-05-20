Ombudsman Kürtçe açılımı yaptı, ilanında W, X, Q harflerini kullandı

Kamuoyunda ‘Ombudsman’ olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu, ‘anayasal kurum’ olarak bir ilke imza attı. Kurum çalışmalara başlar başlamaz BDP’li belediyelerin park isimleri koyarken karşılaştığı ‘alfabede yer almayan harf’ yasağını fiili olarak aştı. Vatandaşlara, şikâyetlerini iletmesi için çağrı yapan kurum, Kürtçe’ye de yer verdi. Kurum, resmi internet sitesinde Türkçe anlamı “Devletimiz kendisine güveniyor ve kendisini milletin denetimine sunuyor” olan slogana yer verirken, bu sloganda Türkçe alfabede yer almayan ‘w, x’ gibi harfler kullanıldı.

Resmen çalışmaya başlayan kurum, Türkçe, Arapça, İngilizce yanında Kürtçe duyuru da yaparak vatandaşları başvuru yapmaya çağırdı.

Rifat Başaran’ın Radikal’deki haberine göre, kurumun, resmi internet sitesinde Kürtçe duyuru da yer aldı. Duyuruda, “Devletimiz kendisine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor” yazısı Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe, Arapça ve İngilizce duyuruldu.

Kurum bu duyuru sırasında BDP’li belediyelerin sık sık karşılaştığı Kürtçe park ve sokak isimleri ile ilgili yasak kararlarını da fiili olarak aşmış oldu. Kurum çağrı için Kürtçe olarak hazırlanmış sloganlarda, yasak kararlarına neden olan ‘x, w ve q’ gibi harflere yer verdi.

Şikâyet listesi

Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu’na başvurular 29 Mart itibariyle başladı.

Şikâyet konularını, ‘kamu personel rejimi, emeklilik, terfi, idari kadro talebi, imar, ihale iş ve işlemleri, eğitim ve sınav işlemleri, mali konular, vergilendirme, kamulaştırma, sendikal haklar, orman ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması, gümrük, kolluk hizmetleri, sosyal güvenlik işlemleri, mülkiyet hakkıyla’ ilgili konular oluşturdu.

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu’nun başkanlığındaki kurumda, kamu denetçisi olarak Zekeriya Aslan, Mehmet Elkatmış, Serpil Çakın, Abdullah Cengiz Makas, Muhittin Mıhçak görev yapıyor.