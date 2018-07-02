T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'tan Madımak katliamı mesajı: 2 Temmuz'da açılan yara kapanmadı

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 37 aydın ve sanatçı konakladığı Madımak Oteli'nin yakılmasıyla hayatını kaybetti

02 Temmuz 2018 17:57

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Madımak Katliamı'yla ilgili tutuklu bulunduğu cezaevinden bi açıklama yayımladı. Devletin 25 yıldır konuya ilişkin tek bir adım atmadığının altını çizen Demirtaş, "2 Temmuz’da açılan yara kapanmadı, çünkü aradan geçen 25 yıla rağmen bu yaraya tek bir merhem sürülmedi" dedi.

Demirtaş'ın açıklamanın tamamı şöyle: 

Sevgili dostlar, değerli canlar,

Yarası kapanmayan, acısı dinmeyen bir vahşetin yıl dönümünde bir kez daha bir araya gelen herkesi selamlıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2 Temmuz’da açılan yara kapanmadı, çünkü aradan geçen 25 yıla rağmen bu yaraya tek bir merhem sürülmedi. Bu acı 25 yıldır hiç azalmadı, çünkü bu acıyı hafifletecek tek bir adım atılmadı. Faşizmin kurumsallaşmaya başladığı bu günlerde, geçmişle yüzleşmek ve hesaplaşmak için tek bir adımın atılmayacağını da biliyoruz. Ancak adalet için, eşitlik ve özgürlük için mücadele etmekten vazgeçecek de değiliz. Ülkemizde zulme ve katliama uğramış herkesin, her kesimin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

Birçok engelleme ve baskıya rağmen, her 2 Temmuz'da Sivas'ta toplanan on binler, Sivas Katliamının hesabının hukuk önünde adil bir şekilde bir gün sorulacağının garantisidir. 2 Temmuz şehitlerinin ailelerini, dayanışma göstererek duyarlılıkla hareket eden bütün dostları selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

ETİKETLER

selahattin demirtaş2 Temmuz 1993Madımak KatliamıSivas

İlgili Haberler

Üzerinden tam 25 yıl geçti; 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde ne oldu?

Asım Bezinci, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin, Metin Altıok, Asaf Koçak, Behçet Sefa Aysan'ın da aralarında bulunduğu 37 kişi öldü

Zeynep Altıoklar ve Eren Aysan'dan Madımak'ta kaybettikleri babaları için mesaj

Babalarımız göz göre göre yandılar!

Madımak Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybeden 37 kişi anıldı: Sivas'ın hesabı sorulacak

Tören için takviye birlikler ile birlikte 3 bin dolayında polis görev yaptı

Madımak katliamının 25. yılında 25 isim konuştu: Failler yargılanmadıkça içimizdeki ateş sönmez!

Müjdat Gezen: Aziz Abiyi aradım, "Yanarak ölmeyi kendime yakıştıramadım" dedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24