Demirtaş'tan Madımak katliamı mesajı: 2 Temmuz'da açılan yara kapanmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Madımak Katliamı'yla ilgili tutuklu bulunduğu cezaevinden bi açıklama yayımladı. Devletin 25 yıldır konuya ilişkin tek bir adım atmadığının altını çizen Demirtaş, "2 Temmuz’da açılan yara kapanmadı, çünkü aradan geçen 25 yıla rağmen bu yaraya tek bir merhem sürülmedi" dedi.

Demirtaş'ın açıklamanın tamamı şöyle:

Sevgili dostlar, değerli canlar,

Yarası kapanmayan, acısı dinmeyen bir vahşetin yıl dönümünde bir kez daha bir araya gelen herkesi selamlıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2 Temmuz’da açılan yara kapanmadı, çünkü aradan geçen 25 yıla rağmen bu yaraya tek bir merhem sürülmedi. Bu acı 25 yıldır hiç azalmadı, çünkü bu acıyı hafifletecek tek bir adım atılmadı. Faşizmin kurumsallaşmaya başladığı bu günlerde, geçmişle yüzleşmek ve hesaplaşmak için tek bir adımın atılmayacağını da biliyoruz. Ancak adalet için, eşitlik ve özgürlük için mücadele etmekten vazgeçecek de değiliz. Ülkemizde zulme ve katliama uğramış herkesin, her kesimin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

Birçok engelleme ve baskıya rağmen, her 2 Temmuz'da Sivas'ta toplanan on binler, Sivas Katliamının hesabının hukuk önünde adil bir şekilde bir gün sorulacağının garantisidir. 2 Temmuz şehitlerinin ailelerini, dayanışma göstererek duyarlılıkla hareket eden bütün dostları selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.