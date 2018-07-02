Madımak Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybeden 37 kişi anıldı: Sivas'ın hesabı sorulacak

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin yakılmasıyla hayatını kaybeden 37 kişi düzenlenen törenle anıldı. Olayların 25'inci yıl dönümü nedeniyle Vali Davut Gül başkanlığındaki bir heyet eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törende konuşan Vali Davut Gül, "Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır" dedi

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü için kentteki ilk anma programını Valilik koordinesinde gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan vekili Erdal Karaca, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup eski Madımak Oteli, bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelerek, bina içerisinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı.

Daha sonra kısa bir açıklama yapan Vali Davut Gül, 25 yıl önce meydana gelen üzücü olayı anmak için milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek şöyle dedi:

"Olayda hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağolsun. Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır. Bu olay tertiplerken herkes biliyor ki üzerinden 25 yıl geçti daha iyi anlaşılıyor. O dönem içerisinde hem Sivas olaylarında hem Başbağlar'da ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin ferasati sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti için bir birinden kıymetlidir. Bu vesile ile hem dışarıdan gelen hemşehrilerimize, hem buraya anmaya gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyor, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Kent girişlerinde arama yapıldı

Anma etkinlikleri sırasında her hangi bir olay yaşanmaması için polis ekipleri alarma geçirildi. Kentin giriş güzergâhları olan Sivas-Ankara, Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya güzergâhlarında bulunan arama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özel harekat polisleri ve trafik ekipleri tarafından araçlar ve otobüsler durdurularak sürücü ve yolcuların kimlikleri sorgulandı.

Polis ekipleri ayrıca durdukları otobüslerde arama yaptı. 2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatıldı. Kentte anma programlarının sorunsuz tamamlanabilmesi için güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Grubun geçiş güzergahı bariyerler ile kapatılırken, çeşitli çevre illerden gelen takviye birlikler ile birlikte 3 bin dolayında polis görev yaptı.

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Müze taleplerini yinelediler

Sivas'ta ikinci anma programı da Seyrantepe Mahallesi'nde yapıldı. Alevi-Bektaşi dernekleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Derneği önünde toplandıktan sonra saat 10.30 sıralarında yürüyüşe başladı. Anma programına katılanlar, Mevlana Caddesi güzergâhını kullanarak, kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne kadar geldi.

3 bin kişi eski otel binası önünde toplandı

Yürüyüş sırasında olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ön safta yer aldı. 'Sivas'ın hesabı sorulacak' sloganları atarak, ellerinde döviz ve fotoğraflar ile yürüyen yaklaşık 3 bin kişi, eski otel binası önünde toplandı. Polis bariyeri ile kapatılan binanın önüne sadece siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları alındı.

Semah dönüldü



Otel binasının önüne ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ile gelen aileler, gözyaşı döktü. Birbirine sarılan aile fertleri, önceki yıllardaki geleneği sürdürerek, müze yapılmadığı gerekçesiyle içeri girmeyip, elerindeki fotoğrafları ve karanfilleri binanın önüne bıraktı. Bina önünde saygı duruşunda bulunulurken, yaşamını yetiren 35 kişinin ismi bu sırada tek tek okundu ardından semah dönüldü. Programa katılan sivil toplum kuruluşları adına açıklamalar okundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları adına yapılan açıklamalarda, Madımak Oteli'nin müze yapılması konusundaki istek tekrarlandı. 26'ncı yıl dönümünde binanın müze olarak görülmek istendiği belirtildi.

CHP ve HDP temsilcilerinden açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile beraberindeki milletvekilleri ve HDP'li vekiller de binanın önüne gelerek, karanfil bıraktı. Burada konuşan CHP'li Ağbaba, şunları söyledi:



"25 yıldan beri insan olan herkesin yüreği yanıyor, bu acıyı yaşıyor. Sivas katliamının gerçek suçluları hesap vermediği sürece o yüreklerde yanan ateşler sönmeyecek. Hesap verilmediği gibi maalesef bu cinayeti işleyen katillerin mağdur gösterilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Mağdur varsa burada yanan çocuklarımızdır. 18 yaşında, 20 yaşında yanan ailelerdir. Yanan, Türkiye'dir. Bu olayın mağduru bütün insanlıktır, bütün Türkiye'dir. Bizler insan haklarına, barışa, demokrasiye inanan insanlar, bu acının unutulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onlarca önerge verdik aydınlanması için. Bu mücadele bundan sonra devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bu yaşanan acının arkasındaki karanlık güçler ortaya çıkıncaya kadar devam edecek. Maalesef Türkiye katliamlar tarihi, maalesef Türkiye her gün yeni katliamları yaşıyor. Dün Suruç'ta yaşandı bir katliam, dün Ankara Gar Meydanı'nda yaşandı, Merasim Sokak'ta yaşandı. Beşiktaş Meydanı'nda yaşandı. Kayseri'de yaşandı katliamlar. Bu katliamlarla yüzleşmediğimiz ve hesaplaşmadığımız sürece ve bu katliamların arkasındaki güçleri bulmadığımız sürece bu yaralar kapanmaz. Biz cinayetleri, katliamları kim yaparsa yapsın onların karşısında olduğumuzu bilinmesi gerekiyor. Bugün 2 Temmuz, yarın Başbağlar'da olacağız. Bizim için katliamların, katillerin hiçbir farkı yok. Merasim Sokak'ın, Beşiktaş'ın, 10 Ekim'in, Suruç'un katilleri ile Sivas'ın katilleri arasında hiçbir fark yok. Bütün katliamları kınıyoruz."



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise şöyle konuştu:



"1993 yılında yaşanan bu vahşetle yüzleşebilseydik, etkin bir yargılama ve ciddi bir idari soruşturma yapabilseydik bunu hem toplum vicdanında mahkum edebilirdik hem de bu 25 yılında yaşanan hiçbir başka karanlık olaya, vahşete insan yakma, katletme vakalarına tanıklık etmezdik. Önümüzde çok ciddi bir sorumluluk var; o da insan yakan zihniyetle yüzleşmek ve hesaplaşmak. Kimsenin inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir ülke ve dünya için bir araya gelmek; özgür, eşit, demokratik yaşayacağımız bir Türkiye'yi birlikte kurma sorumluluğu 33 canımıza karşı borcumuzdur. Muhalefet dinamiklerinin bir araya gelmesi Madımak kurbanlarına karşı sorumluluktur. İnanıyoruz ki bu ülkede bir daha böyle vahşetlerin yaşanmamasının biricik güvencesi demokrasi için mücadele etmek, bir araya gelmek ve ayrımcı anayasayı ortadan kaldıracak güçlü bir irade kurmaktır. Bu ülkede bütün toplumsal muhalefet dinamiklerinin geçmişteki tüm önyargılarını aşarak bir araya gelmesi, Madımak kurbanlarına karşı vicdani sorumluluğudur. Biz HDP olarak bu çabanın arayışı içinde olmayı siyasetin bir görevi addediyoruz."

"Bu isimler kaldırılsın"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gani Kaplan da olayın üzerinden 25 yıl geçtiğini belirterek, bina içinde oluşturulan ve yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı alanda göstericilerden ölen Ahmet Alan ile Hakan Türkgil'in isminin kaldırılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Dikkat ederseniz hiçbir şehit ailemiz yangından sonra içeriye girmedi. Burası yıllarca lokanta olarak kullanıldı. Sonra Özel İdare burasını bilim, kültür müzesi haline getirdi ancak buna rağmen ailelerimiz içeriye adımını atmadı. Bunun nedeni içeride 2 katilin ismi vardır. Katilin isimleri burada olduğu sürece hiçbir aile burayı ziyaret etmez. Bu hükümetten acil olarak talebimiz şudur. Bir an önce 2 tane katilin ismi buradan kaldırılsın. Nasıl ki Ankara Gar'ı katliamındaki katillerin ismi yazılmıyorsa nasıl ki 15 Temmuz'daki şehitlerin isimlerinin yanına katillerin ismi yoksa buradakilerin de lütfen, bir an önce isimleri kaldırsınlar. Burayı derhal Alevi kurumlarına teslim etsinler. Biz de en kısa zamanda 'Sivas Şehitleri Utanç Müzesi'ni buraya yapalım."



Konuşmaların ardından gruplar, geldikleri güzergâhı kullanarak, alandan ayrıldı.