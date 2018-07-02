Zeynep Altıoklar ve Eren Aysan'dan Madımak'ta kaybettikleri babaları için mesaj

1993 yılında gerçekleşen Madımak katliamda hayatını kaybeden Metin Altıok kızı Zeynep Altıok'un ve Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan, Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gazetelerine ilan verdi.

Sivas Katliamı'nın 25. yıldönümünde, katliamda hayatını kaybeden Metin Altıok'un kızı CHP eski Milletvekili Zeynep Altıok'un ve katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'ın, Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gazetelerine verdikleri ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Ne acılar çektik zaten vardılar...

Bu sızı yirmi beş yıllık değil.

Babalarımız göz göre göre yandılar!