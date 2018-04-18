Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin hazır olduğunu söyledi. Demirtaş, 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı” dedi.

CHP'li milletvekillerinin kendisini ziyaret etmesi ve bu konu üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili de konuşan Demirtaş, "HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor. CHP'li milletvekillerinin ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi, merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem, AKP'yi neden bu kadar panikletiyor; anlamak zor” ifadelerini kullandı.

"Siyasi yasaklı olsam da olmasam da, aday olsam da olmasam da…"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydeden Demirtaş, kendisinin adaylığına yönelik iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz."

MHP lideri Bahçeli'nin partisinin salı günkü grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş, "AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır" diye konuştu.

Cezaevine 2 bin 348 mektup

Öte yandan HDP tarafından Selahattin Demirtaş için yazılıp, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ne gönderilen mektuplarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 4 Kasım 2016 tarihinden 15 Şubat 2018'e kadar Demirtaş'a 2 bin 158'i Türkiye'den 174'ü ise yurt dışından olmak üzere 2 bin 348 mektup gönderildi. Demirtaş'a yazılan mektuplar ile birlikte çocukların yaptığı resimler, çeşitli fotoğraflar, kendisi için yazılan şiirlerin de gönderildiği belirtildi. Demirtaş'a bazı hikayelerin de yazılıp gönderildiği ve bu konuda görüşünün istendiği kaydedildi. Demirtaş'ın ise mektupların çoğuna cevap yazdığı belirtildi. Selahattin Demirtaş'ın ayrıca diğer cezaevlerinde bulunan HDP'li vekillerle mektuplaştığı kaydedildi.