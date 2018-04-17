HDP olağanüstü toplantı kararı aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim yapılması yönündeki açıklamasının ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) olağansütü toplanma kararı aldı. Grup toplantısı için Ankara'da bulunan ve aynı gün geri dönmesi beklenen il eş başkanlarının Ankara'yı terk etmemesi istendi.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, il eş başkanlarının yarın saat 10.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetmişti;

"Bahçeli 26 Ağustos’ta erken seçim yapılacağını söyledi. Ben iki hafta önce ne demiştim! Kimse Bahçeli’nin açıklamasını kendi açıklaması olarak görmesin. Erdoğan tükürdüğünü yalamamak için kendi yapmak istemediği şeyleri kankası Bahçeli’ye yaptırtıyor.

Bahçeli’nin seçim tarihini açıklamasının ardından doların fırladığını hepimiz gördük. Daha önce ne diyorlardı? Gezi lobisi, döviz lobisi. Şimdi doları bu hale getiren AKP-MHP ve OHAL lobisidir.

Afrin’e giderken Osmanlı tokadı atacağız dediler ya şimdi onlara buradan cevap veriyoruz: Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazır olun. Öyle bir tokat yiyeceksiniz, Afrin’e giderken söylediğiniz türküler boğazınıza takılacak."