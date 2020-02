Erken seçim çağrısı, Saadet Partisi kulislerine nasıl yansıdı; HDP için ne dendi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı Saadet Partisi'nde "Hazırız" diyerek karşılandı. Parti lideri Temel Karamollaoğlu'nun da gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen CHP ve İyi Parti ziyaretlerinde ittifak ve adaylık konularını istişare etmesi bekleniyor. Öte yandan parti yetkilileri HDP ile bir süredir temas kurulduğunu, ihtiyaç duyulduğunda bazı görüşmelerin yapıldığını ancak bugüne kadar özelde seçime yönelik bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. Kulislerde de SP’lilerin “HDP’liler ile özel bir görüşmeme gayretimiz yok” dediği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre bir süredir seçimlerin sonbaharda yapılacağına göre çalıştıklarını aktaran partililer Necmettin Erbakan’ın partilileri Milli Görüş yemini’ni okumaya davet ederken hep söylediği “Buyrun başlıyoruz” sözlerini anımsatıyor.

Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu ve Akşener ziyaretlerinin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği, ziyaretlerin kongre tebriği ile sınırla kalmayacağı; ittifak ve adaylık konularının da istişare edileceği ifade ediliyor.

"Seçime hazır olun”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin erkene alınması ile ilgili tahminleri yalanlayan açıklamalar yapmasına karşın SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, uzunca bir süredir, seçim için sonbahara işaret ediyor, teşkilata “seçime hazır olun” talimatı veriyordu.

"Erkeni geçi olmaz"

Parti yönetimi de erken seçim öngörüsü ile il ve ilçe teşkilatını eğitim programları ile motive ediyordu. Parti yetkilileri seçim kararına olumsuz bakmıyor, ülkenin gidişatına ilişkin kaygı ve endişelerin giderileceği tek seçeneğin seçim olduğu belirtiliyor ve “Seçimin erkeni geçi olmaz” deniyor.

"Erken değil baskın seçim"

Ancak SP yönetimi seçimler için işaret edilen takvimi erken değil bir ‘baskın seçim’ olarak değerlendiriyor. Yeni takvimlendirme “Cumhur ittifakının planı” olarak değerlendiriliyor. Partide bu planın muhalefet partilerinin bir kısmının seçime girmesini veya işbirliği yapmasını engelleme üzerine kurulup kurulmadığı sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl yapılacağı özellikle de bağımsız adayın belirlenmesinde 100 bin imza ve noter şartı gibi konuların belirlenmesi için hazırlanacak uyum yasası ortada yokken yapılan takvimlendirmenin muhalefeti zora düşürmek amacı taşıyabileceği belirtiliyor. Ancak muhalefeti sıkıntıya düşürme gayreti ile atılacak her adımın ters tepeceği değerlendirmesi yapılıyor.

"Hazırız"

Seçimlerin Bahçeli’nin işaret ettiği gibi 26 Ağustos’ta yapılması için anayasa değişikliği gerektiğini de not eden her ihtimalde seçimlere hazır olduklarını belirtiyor. Partililer, Necmettin Erbakan’ın özellikle seçimlerden önce her parti toplantısında okuttuğu “Milli Görüş Yemini” öncesinde söylediği sözleri anımsatıyor, “Ağustos da olsa, Eylül, Ekim, Kasım da olsa ‘Buyrun başlıyoruz’ deriz biz de” ifadelerini kullanıyor.

"Kılıçdaroğlu ve Akşener’le de istişare edilecek"

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyareti planlanıyordu . Ayrı ayrı yapılacak görüşmelerin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği ifade edilyor. Ancak ilk planlamaya göre ziyaretlerde kongrelerini tamamlayan liderlerin tebrik edilmesi amaçlanıyordu. Ancak Bahçeli’nin açıklamalarının ardından ziyaretlerin gündeminin genişlemesi; ittifak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, seçim güvenliği, uyum yasaları konularının da istişare edileceği ifade ediliyor.

"HDP ile görüşmeme gayretimiz yok"

Parti yetkilileri HDP ile de bir süredir temas kurulduğunu, ihtiyaç duyulduğunda bazı görüşmelerin yapıldığını ancak bugüne kadar özelde seçime yönelik bir görüşmenin yapılmadığını aktarıyor. Ancak SP’liler “HDP’liler ile özel bir görüşmeme gayretimiz yok” ifadelerini kullanıyor.

"Eylül, Ekim içinde olabilir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, Bahçeli’nin erken seçim ilgili yaptığı açıklamayı uygun bulduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. İktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Bir şaşkınlık içerisinde. Bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz. Bugün grup toplantısında pek bir ses çıkmamış oradan bekleyip göreceğiz” dedi.

Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabiî ki çok uygun bir tarih değil. ‘26 ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.

İttifak görüşmelerine başlamadıklarını dile getiren Karamollaoğlu, “İttifak ancak seçim sathı mahalline girdikten seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Ama ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde hem Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi bir rahatsızlık geçirdi telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir aynı zamanda sayın Akşener’de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şuanda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz” dedi.