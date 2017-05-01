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Demirtaş'tan 1 Mayıs mesajı: Hepinize başarılar diliyorum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderdi

01 Mayıs 2017 13:21

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında, "Halklarımızın gelecekte adil, özgür ve eşit birliğine olan inancımla, bu zor ama paha biçilmez yolda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Dünya emekçilerinin, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı şöyle: 

"İnsanı insan yapan temel ölçülerden biri kuşkusuz ortaya koyduğu emektir. Emeğe ve emekçiye saldırıların ve hak gasplarının sınır tanımadığı bu zorlu dönemde inatla ve cesaretle emeğin mücadelesini sürdüren ve emekçinin yanında yer alan herkesi saygıyla selamlıyorum. Bütün dünya emekçilerinin 1 Mayıs Bayramını kutluyor, halklarımızın gelecekte adil, özgür ve eşit birliğine olan inancımla, bu zor ama paha biçilmez yolda hepinize başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla"

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