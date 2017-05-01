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"1 Mayıs'ı yeni bir yaklaşımla ele alıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 1 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı

01 Mayıs 2017 13:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soylu mesajında, “Ayrılıklar üzerinden tarif etmeye çalışan bir zihniyete karşı, 1 Mayıs’ı, birbirinden farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleşebildiği özel bir gün olarak yeni bir yaklaşımla ele alıyoruz" dedi. 

"Özel bir gün olarak..."

Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrılıklar üzerinden tarif etmeye çalışan bir zihniyete karşı, 1 Mayıs’ı, birbirinden farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleşebildiği özel bir gün olarak yeni bir yaklaşımla ele alıyoruz. Artık 1 Mayıs, çalışma hayatındaki sorunların tümüyle masaya yatırıldığı; dile getirilen bütün çözüm önerilerinin ve taleplerin değerlendirildiği; bir sonraki 1 Mayıs’a yeni tartışmaların değil, çözümlerin devredildiği yeni bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır. Emeğin bu en büyük bayramının, çalışma hayatının bütün taraflarıyla huzur ve güven içinde kutlanabilmesi için İçişleri Bakanlığımız bütün birimleriyle görevinin başındadır. Bu süreçte Bakanlığımızla, güvenlik birimlerimizle istişare halinde büyük bir olgunluk ve sosyal sorumluluk örneği gösteren sendikalarımızın ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamlı günlerini ayrıca tebrik ediyorum. Bu vesileyle, bütün işçilerimizin, çalışanlarımızın, emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; Aziz Milletimizi, çalışma hayatının tüm katılımcılarını, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum"

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