Avukatlar, 1 Mayıs’ta yaşanabilecek gözaltılar ve hak ihlal için kriz masası oluşturdu.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Katılımcı Avukatlar, İstanbul Özgürlükçü Hukukçular Platformu ve Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, 1 Mayıs için kriz masası kurdu.

1 Mayıs’ta gözaltına alınanlar ya da gözaltına alınanlara hukuki destek verilecek. Avukatların açıklaması şu şekilde:

1 Mayıs günü ve devamında yaşanacak gözaltı, darp ve işkence vb. hak ihlallerine karşı karakollar, hastaneler, adliyeler ve diğer alanlarda gönüllü olarak destek vermek üzere kriz masasının görevde olduğunu duyurur, ihtiyaç halinde tüm yurttaşların aşağıdaki iletişim adreslerine başvurmalarını rica ederiz.

GSM : 0505105 79 17

Tel : 444 52 71 (aradıktan sonra 2’yi tuşlayın)

e- posta : 1mayis2017@gmail.com