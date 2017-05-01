Bakırköy'de 1 Mayıs kutlaması bitti; Taksim'de yasak sürüyor!

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl olağanüstü hâl (OHAL) koşullarında Türkiye’nin dört bir yanında bugün kutlandı. 1977'de 34 kişinin hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'tan beri tartışmaların odağında yer alan Taksim Meydanı ve çevresi bu yıl da kutlamalara kapatıldı. İstanbul genelinde 30 bin polis görevlendirilirken, Taksim Meydanı'na girişe izin verilmedi. Binlerce polisin konuşlandığı Taksim'de İstiklal Caddesi'ne de geçiş yaptırılmadı. Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamaları 16:40'ta sona erdi. Taksim Meydanı ve çevresi trafiğe saat 21.00'de açıldı.

İstanbul Valiliği, şehir genelinde gözaltına alınan kişi sayısının 165 olduğunu açıkladı. Günün ilk gözaltı haberi Taksim Meydanı'ndan geldi. Meydana çıkarak pankart açmak isteyen iki kişi gözaltına alındı. Kutlamaların yapıldığı Bakırköy'de HDP kortejinin pazar alanına girişi sırasında yaşanan arbede sırasında polisin havaya 3 el ateş etmesi gerginliğe neden oldu. Bu sırada Kürdistan bayrağı taşıyan üç kişi gözaltına alındı. Gün boyunca İstiklal Caddesi'ne çıkan Mis Sokak'tan ve Talimhane bölgesinden Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca Beşiktaş'tan yürüyerek Taksim'e yürümek isteyen onlarca kişi Barbaros Bulvarı'nda ve Köyiçi'ndeki Kartal heykelinin önünde gözaltına alındı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs’ı İstanbul Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlama kararı alırken, İstanbul dışında kutlama kararı alan sendikalardan Hak-İş, Erzurum'u, Türkiye Kamu Sen, Eskişehir'i ve Memur Sen ise Kütahya'yı seçmişti.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF), Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Devrimci Yolda Özgürlük, Emek ve Özgürlük Cephesi, Maltepe Sokak Kültür Derneği, Mücadele Birliği Platformu, Partiza, Proleter Devrimci Duruş, Sosyalist Dayanışma Platformu ve Birleşik Devrimci Parti ise Taksim’de buluşacaklarını duyurmuştu.



Dakika dakika Türkiye'de 1 Mayıs

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, ülke genelinde 1 Mayıs günü yaşananlar dakika dakika şöyle:

14:50 Bakırköy'deki program devam ediyor. Müzik grupları sahneye çıkarken bazı sendika temsilcileri de 1 Mayıs konuşamları yapıyor.

14:25 Bolu'da yağmura rağmen çoşkulu 1 Mayıs

Bolu'da 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü yoğun yağmura rağmen coşkuyla kutlandı.

14:20 Ankara Koley Meydanı'nda 1 Mayıs

14:10 Bakırköy'de miting başladı

Bakırköy'de 1 Mayıs mitingi saygı duruşu ve 1 Mayıs marşının okunmasıyla başladı.

14:05 İstanbul Barosu, gözaltı sayısının 150’ye yaklaştığı bilgisini verdi.

14:00 Muğla'da 1 Mayıs

Muğla'da siyasi partiler, dernekler, üniversite toplulukları, sendikaların çağrısıyla saat 10:00'da Migros önünden başlayarak yapılan yürüyüş Sosyal Alan Merkezi'nde kutlandı.

Kutlamada "Yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Hayır daha bitmedi" sloganları atılırken DİSK ve KESK adına yöneticilerden açıklamalar yapıldı.

13:45 İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Mis Sokak'tan Taksim Meydanı'na gitmeye çalışan gruba polis sert müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

13:40 Çorum'da 1 Mayıs kutlaması

OHAL’e, KHK’larla ihraca, özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, sosyal güvenliğin tasfiyesine, iş cinayetlerine, işsizlik ve yoksulluğa karşı tepkilerini dile getiren emekçiler, “Kimsenin gündüzleri işsiz gezmediği, geceleri aç yatmadığı bir Türkiye” istedi.

Çorum’da DİSK ve KESK tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitingine katılan bine yakın işçi ve emekçi, başta OHAL nedeniyle gerçekleştirilen ihraçlar olmak üzere kamunun tasfiye edilmesine karşı taleplerini dile getirdi.

13:30 Bakırköy'de işçiler meydanları doldurdu

13:20 Sinop'ta 1 Mayıs

Sinop'ta 1 Mayıs, Diyojen heykeli önünden yürüyüşle Uğur Mumcu Meydanı'na gelinerek kutlandı. Kutlamada "Yaşasın 1 Mayıs", "Hayır daha bitmedi, mücadeleye devam", "Yaşasın iş ekmek özgürlük", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.

Tertip Komitesi Başkanı Erkan Kabal yaptığı konuşmada "Artık yeter! Haksızlıklara hukuksuzluklara, baskılara hayır. Tek adam yönetimine karşı mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kutlamalar, Türk-İş, DİSK Emekli Sen, KESK Eğitim Sen adına yapılan konuşmalardan sonra yerel sanatçıların konseriyle devam etti.

13:15 Didim'de 1 Mayıs

1 Mayıs Aydın’ın Didim ilçesinde Kültür Park’ta toplanan yüzlerce işçi ve emekçi tarafından kutlandı. Mitingde yapılan konuşmalarda iktidarın emekçilere dönük politikaları protesto edildi. Atılan sloganlar ve konuşmalarda güvenceli iş, kıdem tazminatı hakkına yönelik saldırı hazırlıkları, kamu hizmetlerinin tasfiyesi, demokrasi ve eşit yurttaşlık talepleri ön plana çıktı.

13:10 En az 105 Gözaltı

1 Mayıs İstanbul Kriz Masası, Taksim'e yürüdüğü için gözaltına alınanların sayısına ilişkin açıklama yaptı. Saat 12.30 itibariyle İstiklal Caddesi, Talimhane, Beşiktaş, Gayrettepe, Zincirlikuyu, Okmeydanı'nda 105 kişinin alıkonulduğunu belirtilen açıklamada, gözaltıların bir kısmının polis merkezlerine götürüldüğü bir kısmının da araçlarda bekletildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gözaltına alınanların 3'ünün de avukat olduğu bilgisi paylaşılarak, tutulan kişilerden bazıları da plastik mermi ile yaralandığı bildirildi.

12:50 Ordu'da 1 Mayıs

Ordu'da işçi ve emekçiler şehir içinden kortejle Atatürk alanına gelindi. KESK'in çağrısı ile yapılan 1 Mayıs'a CHP, EMEP, SYKP, HAZİRAN ve Çevre Derneği ile birlikte 400 kişi katıldı.

12:45 Necmiye Alpay TGS'yle yürüdü

Dil bilimci yazar Necmiye Alpay, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Bakırköy'e yürüdü. Kapatılan Özgür Gündem'in Yayın Danışma Kurulu üyeliğini yapan Alpay, 4 ay cezaevinde tutulmuştu.

12:40 İhraç edilen akademiyenler: Hayır, gitmiyoruz

Ankara Kolej Meydanı'ndaki mitinge Cebeci'den ihraç edilen akademisyenler ayrı pankartla yürüdü.

12:33 İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanarak kortej eşliğinde yürüyen gruplar, kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı’na alınmaya başlandı.

12:30 Emekçiler, Kocaeli 1 Mayıs'ı için toplandı

Emekçiler, Kocaeli'de yapılan 1 Mayıs için 12.00 itibariyle toplandı İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı’nın belediye ekipleri tarafından günler öncesinden kazılmasının ardından bu bölgede Yürüyüş Yolu üzerinde toplanan sendika, siyasi parti, dernek ve kitle örgütleri, yürüyüşe başlamak için saat 13.00'ü bekledi. Basın emekçileri de kendi hazırladıkları "1 Mayıs’ta haberde" pankartı ile yürüyüşte yerini aldı.

12:25 İzmir'de sloganı beğenmeyen polis korteji durdurdu

İzmir'de DİSK kortejindeki, "Hırsız, Katil AKP" sloganı üzerine polisler, yürüyüşü durdurdu.

12:20 İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı’na İncirli Caddesi üzerinden yürüdü.

12:10 Malatya'da işçi ve emekçiler 1 Mayıs için toplanıyor

12:00 İzmir'de kutlamalar işçi havzalarında başladı

Aliağa’da Petrol-İş Sendikası önünde toplanan, Petrol-İş, Genel-İş ve Emekli-Sen üyeleri, Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Petrol-İş üyesi işçiler, “Kıdem tazminatının gaspına hayır”, “Artık yeter, sözün bittiği yerdeyiz”, “Petrol-İş’in en bereketli yağmuru alınteridir” yazılı pankartlar taşıdı.

Meydanda, kitleye Emek ve Demokrasi Platformunun diğer bileşenleri de katıldı. Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olduklarını belirtti. Basın açıklamasını okuyan Genel-İş 5 Nolu Şube İşyeri Temsilcisi Sinan Uğur, PETKİM, TÜPRAŞ ve Star’da devam eden toplu sözleşme sürecindeki işverenlerin uzlaşmaz tutumuna ve dayatmalarına değinerek “Petro-Kimya işçileri hodri meydan diyor. Biz de Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu olarak hodri meydan diyoruz. Asla yalnız yürümeyeceklerini ilan ediyoruz” dedi.

11:55 Tafartarlar Bakırköy'de

11:54 Marmara Forum yanında buluşan DİSK korteji yürüyüşe başladı, "Meydanlar halka yasaklanamaz" sloganları atarak ilerliyorlar.

11:50 Bursa'da Emek Gençliği'nin dövizleri engellendi

Bursa'da Emek Gençliği'nin "Zübüklerin düzenine karşı birleşelim" ile "Bilal'i Richie Rich yaptırmayacağız" dövizleri alana alınmadı.

11:45 İstanbul Bakırköy'de alana giriş sırasında 1 kişinin gözaltına alınması üzerine çıkan arbedede polisin havaya ateş açtığı iddia edildi.

11:43 CHP Gençlik Kolları'ndan 14 kişi gözaltına alındı

CHP milletvekili adayı avukat Efkan Bolaç konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bolaç, "CHP gençlik kollarından 14 kişi Beşiktaş CHP ilçe binası önünde emek bayramı kutlaması için oturma eylemi yaparken gözaltına alındılar" diye yazdı.

11:40 Emek ve Demokrasi Güçleri Bakırköy'de bir arada

Bakırköy miting için İncirli'de toplanan emek ve demokrasi güçleri yürüyüşe geçti. Kortejde KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TTB Başkanı Raşit Tükel, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu da bulunuyor.

11:35 Mimarlar Odası'nın pankartına yasak

Ankara'da Kolej Meydanı'nda yapılacak miting için arama noktalarından girişler başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesinin "kaçak saraydan referandum kaçırmaya hayır" pankartına izin verilmiyor.

11:30 Çalışma Bakanı, 1 Mayıs'ta çalışan işçileri ziyaret etti

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, resmi tatil olan 1 Mayıs'ta fabrikaları ziyaret edip işçilere açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti.

Müezzinoğlu, resmi tatil olması gereken günde çalışan işçilere "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır" diye konuşma yaptı.

11:25 Talimhane'de müdahale

Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye girmeye çalışan gruba polis müdahale etti, gözaltına aldı.

Talimhane Caddesi'nden “Yaşasın 1 Mayıs" ve “Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup “Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polis eylem yapanları daha sonra gözaltına aldı.

Polis aracına bindirilenler emniyete götürüldü.

11:20 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te IŞİD saldırısı sonucu hayatını kaybeden 102 kişiyle 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Ankara'da, Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK, KESK ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara Garı önünde anma töreni düzenlendi. IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarının bulunduğu pano önünde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşuyla başladı. Hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının da aralarında bulunduğu grup, "10 Ekim'i unutma unutturma", "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "Biz bugün bu barış güvercinlerimizin anıtı önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara söz veriyoruz. Katiller bulununcaya dek, arkasındakiler ortaya çıkıncaya dek onların yakasını bırakmayacağız" dedi.

11:15 Ankara'da Türk-iş, Tandoğan'da

Türk-İş merkezi olarak 1 Mayıs kutlamalarını adı Anadolu Meydanı olarak değiştirilen Tandoğan Meydanı’nda bulundu. İşçiler, kıdem tazminatının fona devredilmesine, kadrosuz çalışmaya tepki gösterdi. İşçiler aileleriyle 1 Mayıs alanını doldurdu. İş cinayetlerinde ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

11:05 Bakırköy mitingi öncesi kortejler hazırlıklarını tamamlıyor





11:05 Gayrettepe'de toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grup, Mecidiyeköy'e geldiğinde polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale sırasında grup üyeleri ara sokaklara kaçtı.

11:00 Bakırköy mitingi için toplanan Eğitim Sen üyesi, eğitim emekçilerinden KHK'lara ve ihraçlara tepki

10:55 Ankara'da 1 Mayıs için 4 bin 500 polis

Ankara'da işçi 1 Mayıs nedeniyle Anadolu Meydanı ve Kolej Meydanı'nda yapılacak etkinlikler için 4 bin 500 polis görevlendirildi.

10:45 Nakış işçileri Şirinevler Meydanı'nda

10:15 Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen HKP'lilere polis müdahale etti. 30 kişilik HKP'li grup, polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

09:21 Hak-İş korteji Taksim Meydanı'na çelenk bırakarak İstiklal Marşı'nı okudu.

09:00 Taksim'de pankart açmak isteyen iki kişi gözaltına alındı.

06:00 Taksim Meydanı ve çevre yollar girişe kapatıldı