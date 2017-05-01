İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs duyurusu; bugün hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Valiliği'nden, 1 Mayıs öncesinde alınan önlemlerle ilgili açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

"İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması Devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. 1 Mayıs’ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

"İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30.101 Emniyet mensubumuz görev alacaktır.

"Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir.

"İptal edilen seferlerin haricinde ilimizde toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edecektir.

"1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 04:00’dan kutlamalar sona erene kadar kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.

Kapalı olacak yollar

İstanbul'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs Pazartesi günü bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kentte, etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri kapsamında saat 05.00'ten etkinlik bitimine kadar Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzatlı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve Akıl Hastanesi Caddesi trafiğe kapatılacak.

İlçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, İskele, Prof. Turan Güneş, Karabal ve Dr. Tevfik Sağlam caddeleri kullanılacak.

Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ise Tarlabaşı Bulvarı, Mete, Gümüşsuyu,Sıra Selviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahlarda trafik, Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhade'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli'den gelen akım Yedikuyular Caddesi ve Tünel Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar yokuşundan Taksim'e çıkan yol kapalı olacağı için gelen akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-i Hürriyet Caddesi kullanılacak.

Ayrıca, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan finiküler seferleri, İstiklal Caddesi'nde çalışan nostalji tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları saat 05.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar seferlere kapalı olacak.

Öte yandan, Taksim Meydanı, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy Halk Pazarı, Bakırköy Meydan ve civarındaki helikopter uçuşlarına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, tüm bu etkinliklerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağı ve bu tedbirler kapsamında 30 bin 101 personelin görevlendirileceği bildirildi.