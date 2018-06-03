Gündem
Demirtaş'a sorulardan biri de eşinden geldi: Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya devam edecek misiniz?
"Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz, evlendikten sonra da devam ettiniz..."
HDP'nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, seçim çalışmalarına katılabilmesi için sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyaya eşi Başak Demirtaş da katıldı.
#DemirtaşaSoruyorum kampanyası dahilinde, Başak Demirtaş da eşine şu soruyu yöneltti:
"Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz. Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz?"
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