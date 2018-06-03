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Demirtaş'a sorulardan biri de eşinden geldi: Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya devam edecek misiniz?

"Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz, evlendikten sonra da devam ettiniz..."

08 Haziran 2018 09:36

HDP'nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, seçim çalışmalarına katılabilmesi için sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyaya eşi Başak Demirtaş da katıldı.

#DemirtaşaSoruyorum kampanyası dahilinde, Başak Demirtaş da eşine şu soruyu yöneltti:

"Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz. Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz?"

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