Demirtaş, TRT çekimleri için iki kez cezaevinden Ankara'ya götürülecek

HDP’nin Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT çekimleri için cezaevinden stüdyoya götürülecek.

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik olarak TRT'de propaganda konuşması yapmak için başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekildi.

Böylece cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 17 Haziran 2018 Pazar günü ile son günü 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları saptandı.

Kim ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT’de 17 Haziran pazar günü saat 20.00’den itibaren yapacakları propaganda konuşmalarının sıralaması şöyle:

Birinci konuşma Doğu Perinçek – saat 20.31-20.41

İkinci konuşma Recep Tayyip Erdoğan – saat 20.42-20.52

Üçüncü konuşma Selahattin Demirtaş saat – 20.53-21.03

Dördüncü konuşma Temel Karamollaoğlu saat – 21.04-21.14

Beşinci konuşma Meral Akşener saat – 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci konuşma Temel Karamollaoğlu – saat 17.06-17.16

İkinci konuşma Meral Akşener – saat 17.17-17.27

Üçüncü konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat – 17.28-17.38

Dördüncü konuşma Doğu Perinçek saat – 17.39-17.49

Beşinci konuşma Selahattin Demirtaş saat – 17.50-18.00.

CHP’nin adayı Muharrem İnce, TRT’ye çıkmayı kabul etmemişti.

Demirtaş, Ankara'ya getirilecek

Sputnik'in haberine göre, hapisteki ilk ve tek aday Selahattin Demirtaş, Edirne'deki cezaevinden Ankara Oran'daki stüdyoya iki kez getirilip götürülecek.

Demirtaş’ın 17 Haziran’da TRT’de yayınlanacak konuşması, 13 Haziran çarşamba günü 10.00-11.00 saatlerinde TRT’nin Oran’daki S1 stüdyosunda kayda alınacak.

Yine 23 Haziran’da yayınlanacak konuşma için de 22 Haziran cuma günü 14.00-15.00 saatlerinde aynı stüdyoda kayıt yapılacak.