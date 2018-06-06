Türkiye'de ilk | 579 gündür tutuklu Demirtaş, ilk mitingini telefonda yaptı: Oyu kendinize verin, her yerdeyim

Edirne'de 579 gündür tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim mitingi konuşması HDP'nin sosyal medya hesabından yayınladı. Demirtaş telefondan yaptığı mitingde, "Oyunuzu kendinize verin" dedi.
Ailesiyle telefon görüşme hakkını vatandaşlara seslenmek için kullanan Demirtaş, "Demirtaş şimdi tarlalardadır, çapadadır, fındıktadır. Demirtaş şimdi maden ocağında, atölyededir. Derste, anfide, meydanlarda, alanlardadır" ifadesini kullandı. Demirtaş konuşmasında şunları söyledi: