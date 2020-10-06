Demirtaş ziyaretine izin verilmeyen İsveç Sol Parti: Bu kadar insanın cezaevinde olması iktidarın korkusuna ve zayıflığına delalettir

T24 Haber Merkezi İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, HDP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmelerine izin verilmediğini belirterek, "Ziyaretimizi önceden yetkililere söylemiştik. Ama sizi temin ederim ki hem ben hem de Avrupalı ilerici güçler olarak gelmeye devam edeceğiz ta ki kendisi özgür oluncaya kadar" dedi. Selahattin Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 'Türkiye'deki binlerce politik tutsağın temsilcisi' olduğunu ifade eden Sjöstedt, Türkiye hükümetini AİHM'nin verdiği kararları yerine getirmeye çağırarak, "İktidar korkuyor. Bu kadar insanın cezaevinde olması onların korkusuna ve zayıflığına delalettir" ifadesini kullandı. TIKLAYIN - İsveç heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine izin verilmedi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüştü. Parti genel merkezindeki görüşme sonrasında Buldan, Sjöstedt ile ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün İsveç Sol Parti Genel Başkanı ve heyetini ağırlıyoruz. Dün Edirne Cezaevi önünde açıklama yapmak istediler. Aslında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istediler. Fakat yaptıkları başvuruya olumlu yanıt alamadılar ve Demirtaş ile görüşme gerçekleşmedi. Cezaevi kapısında bir açıklama yaptılar. Bu açıklamayla birlikte hem Selahattin Demirtaş'ın ve hem de cezaevlerinde bulunan tüm insanların haksız ve hukuksuz yere tutulduğuna dikkat çektiler. Bu, bizim açımızdan önemli ve kıymetli bir açıklama olduğunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

Buldan, sözlerine, "Son dönemde partimizin yaşamış olduğu hukuksuz ve haksız operasyonlara karşı bir dayanışma gösterdiler. Bu dayanışmanın son dönemlerde artması bizde büyük bir umut yaratıyor. Açıkçası bu dayanışmadan büyük bir güç ve moral aldığımızı ifade etmek isterim. Bu tür dayanışmalara ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Geldikleri için, dayanışma gösterdikleri için heyete özel teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçlerde bu dayanışmanın büyümesi gerektiğini dile getirmek istiyorum" diyerek devam etti.

"Dün yaşananlar bizim için bir hayal kırıklığıydı"

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt ise şunları dile getirdi:

"Daha önce Demirtaş cezaevine girmeden önce kendisiyle tanışma ve görüşme fırsatımız olmuştu. Dün de cezaevinde ziyaret etmek istedik. Dün yaşananlar bizim için bir hayal kırıklığıydı. Ziyaretimizi önceden yetkililere söylemiştik. Ama sizi temin ederim ki hem ben hem de Avrupalı ilerici güçler olarak gelmeye devam edeceğiz ta ki kendisi özgür oluncaya kadar."

"İktidarın zayıflığı ve korkuları nedeniyle binlerce insan cezaevinde"

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, aynı zamanda Türkiye'deki binlerce politik tutsağın temsilcisi. Dolayısıyla Türkiye hükümetinden bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararları yerine getirmesini istiyoruz. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve binlerce siyasi tutuklunun cezaevinde olmasının sebebini biz biliyoruz. İktidar korkuyor. Bu kadar insanın cezaevinde olması onların korkusuna ve zayıflığına delalettir. HDP en nihayetinde barış için demokrasi için, sadece kimi sosyal hakları için değil ama aynı zamanda azınlık gruplar için barışçıl demokratik bir mücadele sergiliyor ve ve bu mücadele karşısındaki zayıflık ve korku yüzünden bu kadar insan Türkiye’de cezaevinde.

Siyasi tutukluların serbest bırakılması, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirecektir. Türkiye ve Avrupa’da yaşayan halklar arasındaki ilişkiyi kolaylaştıracaktır. Ancak bu kadar insanın cezaevinde tutuluyor olması bunu zorlaştırıyor.

Türkiye'deki genel durumla ilgili kaygılıyız. Sadece ülke içinde yaşanan demokratik muhalefete yönelik saldırılar değil aynı zamanda Türkiye’nin dışında da bir takım müdahaleler var. Bölgenin birçok yeri ikinci, üçüncü Suriye durumuna dönüşebileceği konusunda kaygılarımız var.

Bu kadar saldırganlığın, çatışmanın olduğu bir ortamda HDP aklın mantığın ve diyaloğun sesi aslında. Bu sesin susturulması, Türkiye için büyük bir kayıp olacaktır. Sadece HDP 6 milyon insanı temsil ettiği için değil ama Türkiye demokrasisi için önemli bir aktör.

"Hükümet için iki yol var: Ya daha fazla şiddet ya barış ve diyalog "

Burada iki yol var hükümet açısından: Ya hem ülke içinde hem ülke dışında daha fazla şiddet saldırganlığı ya da bunun aksine diyalogu ve barışçıl siyaseti tercih edecekler. Bizim isteğimiz çatışmayı ve şiddeti değil barışı ve diyalogu esas almaları.

"HDP bizim için çok önemli, dayanışmayı sürdüreceğiz"

Türkiye’ye küresel düzeyde bir ilgi var. Biz de ilerici güçler olarak, sadece sol gruplar değil ilerici pek çok grup ısrarla Türkiye’ye gelmeye devam edeceğiz. HDP bizim için çok önemli, onlarla dayanışmayı sürdüreceğiz. "