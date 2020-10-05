İsveç heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine izin verilmedi

Sjöstedt, Meclis Başkan Vekili Lotto Jonhson Formarve ve İsveç Sol Parti Dış İlişkiler Sorumlusu H. Erik Metz Swernaling’den oluşan bir heyet, Edirne’de tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istedi. Heyete, HDP Milletvekili Zeynel Özen ve Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir eşlik etti. Edirne F Tipi Cezaevi İdaresi, heyetin görüşme talebini kabul etmedi. Heyet, bunun üzerine cezaevine yakın bir bölgede açıklama yaptı.

"Dayanışmak için geldik"

İsveç Sol Parti Genel Başkanı Jonas Sjöstedt, gözaltı operasyonlarına karşı enternasyonalist dayanışmayı göstermek ve tutuklamalara tepki göstermek için geldiklerini belirterek, HDP'ye yönelik operasyonların demokratik olmadığını ve kabul etmediklerini vurguladı. HDP’ye yönelik baskıların 'diktatöryal bir yaklaşım' olduğunu söyleyen Sjöstedt, “Özelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı Türk makamları tarafından bir an önce tanınması gerekir. Milyonların sesini kısılması anlamına gelen bu baskıcı politikalardan vazgeçmesi gerekir” diye seslendi.

"HDP çözüm için kilit partidir"

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ilişkilerinin kötü bir dönemden geçtiğinin altını çizen Sjöstedt, bunun temel sebebinin ise binlerce insanın cezaevine konulması olduğunu söyledi. HDP'ye baskılarla darbe yapıldığını kaydeden Sjöstedt, “Bu şekilde etkisiz kılmak istiyorlar. Ancak HDP ülkedeki sorunların çözümü için anahtar bir partidir. Demirtaş’ında bu anlamda kilit noktada olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde Demirtaş'ın koşullarının sağlanması gerekir. Demirtaş'ın tutuklanmasını temel nedeni de Erdoğan kendisine karşı duyduğu korku olduğunu düşünüyoruz. Demirtaş ile görüşmemize izin verilmedi. Ancak onunla görüşmek için taleplerimiz olacak. Bir gün mutlaka özgür olunca görüşeceğiz” dedi.



Sjöstedt, Ankara'ya geçerek HDP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceklerini ve sivil toplum örgütleri ile muhalefet partileriyle temaslarda bulunacaklarını aktardı.

"Parti kapatma diktatöryal sistemde olur"

Sjöstedt, daha sonra gazetecilerin sorduğu "HDP kapatılmak mı isteniyor" sorusuna cevap verdi. Sjöstedt, "Uluslararası kamuoyunun tepkisi çok sert olacaktır. Parti kapatmalar diktatöryal sistemlerde olmuştur. Bunu hiç bir şekilde kabul etmeyeceğiz" dedi.

Sjöstedt, 2016 yılında da Demirtaş'ı ziyaret etmek istemişti ancak izin verilmemişti. (MA)

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7 Ekim Çarşamba günü, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüşecek