Demirtaş: Yol açıldı, İmralı'ya gidiyoruz

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Adalet Bakanı ile gayrıresmi olarak paylaştık. Bugün veya yarın, resmi başvuru da yapılır. En geç pazartesi resmi başvuruyu yapacağız" dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı 'ya gidecek heyetle ilgili resmi başvurunun henüz yapılmadığını belirterek, “Adalet Bakanı ile gayrıresmi olarak paylaştık. Bugün veya yarın, resmi başvuru da yapılır. En geç pazartesi resmi başvuruyu yapacağız. Umut ediyorum bir kaç gün içinde ikinci heyetin gidişi gerçekleşecek” dedi.

Demirtaş, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken, isimlerin partileri tarafından paylaşıldığını ifade ederek, kendisiyle birlikte, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın da isimlerinin Bakanlığa iletildiğini kaydetti. Demirtaş, “1,5 aydır devam eden kriz bir isim krizi değildir. İmralı'da devam eden görüşmeler tıkandığı için heyetimizin gidişine izin verilmemiştir Yeniden oradaki görüşmelerin önü açılsın diye devlet heyeti bir kaç defa daha gitmek durumunda kalmıştır. İsim krizi yok” diye konuştu.