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Demirtaş: Tutuklanacağımı 15 gün önceden biliyordum

"Yurtdışına çıkabilirdim ama yabancı bir yerde olmaktansa ülkemde hapis yatarım"

02 Aralık 2016 13:27

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisini ziyaret eden CHP heyetine, “15 gün önceden tutuklanacağımı biliyordum, çocuğuma geldiklerinde nasıl davranacağını söyledim. Yurtdışına çıkabilirdim ama yabancı bir yerde olmaktansa ülkemde hapis yatarım” dediği belirtildi.

CHP’li Fikri Sağlar, Eren ErdemAli Şeker ve Orhan Sarıbal geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret etti. Görüşmede Demirtaş, yasama faaliyetinin ve temsil hakkının engellenmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Yasama faaliyetimi sürdürmek zorundayım. Önerge yazıyorum, geri çevriliyor. Bu yetki cezaevi müdürüne değil, Meclis Başkanı’na ait” dedi. Erdem, Demirtaş’ın tecritte tutulduğu iddialarıyla ilgili, cezaevi müdürünün Demirtaş’a yönelik provokasyonları önlemek için özel alana aldıklarını anlattığını söyledi.

"Barış gelsin, beni Taksim'de assınlar"

 

CHP heyetinin Silivri Cezaevi’nde görüştüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de, “Yeter ki ülkeme barış gelsin, istiyorlarsa beni Taksim’de assınlar, altına imza atmaya hazırım. Yeter ki kan dursun, çocuklar ölmesin, ben her şeye hazırım” dedi.

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