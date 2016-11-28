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CHP’li vekiller cezaevindeki Demirtaş, Ahmet Türk ve Cumhuriyet yazarlarını ziyaret etti

Vekiller, çarşamba günü ziyaretlerine ilişkin olarak basın toplantısı düzenleyecekler

28 Kasım 2016 22:32

CHP’li milletvekilleri Fikri Sağlar, Eren Erdem, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker tutuklu bulunan siyasetçi ve gazetecileri ziyaret etti.

Vekillerin Edirne ve Silivri cezaevlerinde ziyaret ettiği isimler şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,

Görevinden alındıktan sonra tutuklanan Mardin Eş Genel Başkanı Ahmet Türk,

Cumhuriyet yazarları ve yöneticileri Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Turhan Günay Musa Kart, Güray Öz, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku.

CHP’li Sağlar, ziyaretleri Twitter’dan duyurdu. Sağlar, görüşmelere dair izlenimleri 30 Kasım Çarşamba günü TBMM’de düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyuracaklarını söyledi.

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