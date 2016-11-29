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Politika

Demirtaş, CHP’lilere konuşma metnine sansürü anlattı

Demirtaş'ın sansürlenen mektubu, Meclis Başkanı'na gönderilecek

29 Kasım 2016 20:33

Hülya Karabağlı

Adalet Bakanlığı’nın HDP’lilerin cezaevi ziyaretinde çifte standart uyguladığı anlaşıldı. CHP’lilerin HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine izin veren bakanlık, HDP için tam tersi bir tutum izliyor. HDP sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, şu ana kadar milletvekillerinden hiçbirine cezaevi ziyaretine ilişkin başvurularına izin verilmediğini  ancak yeni başvurular yaptıklarını söyledi.

CHP milletvekillerinin Edirne F tipi Cezaevi’nde kalan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş  ile Silivri Cezaevi kalan Mardin belediyesi eş başkanı Ahmet Türk’e yaptıkları ziyaretlerinden  ilginç anekdotlar kulislere yansıdı.

Demirtaş’la bir heyet halinde toplu görüşen CHP heyeti Silivri’de bulunan Ahmet Türk’le baş başa konuştu. 

CHP heyetinin ziyaretinin Demirtaş için tam anlamıyla bir sürpriz olduğu ifade edildi. Konuşmada, Türkiye’de herkesin birbiriyle barış içinde yaşaması gerektiği vurgusu yapıldığına dikkat çekiliyor.  Demirtaş’ın CHP heyetine, HDP Grubu’nda bugün parti sözcüsü Ayhan Bilgen tarafından okunan konuşma metnine uygulanan sansür konusunda bilgi verdiği öğrenildi. 

Demirtaş’ın 12- 13 sayfalık kaleme aldığı metnin bazı bölümlerinin silinerek çıkarıldığını anlattığı öğrenildi.

Bilgen sansürlenen metni okudu

HDP’nin bugün yapılan gurup toplantısında Sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Demirtaş’ın kaleme aldığı ve idare tarafından sansürlenen metnini okudu.  T24’e  söz konusu metinle ilgili bilgi veren Bilgen, Edirne F Tipi Cezaevi’nde  Demirtaş’ın kaleme  aldığı  konuşma metninin aslında iki hafta öncesindeki grup toplantısı için hazırladığını söyledi. 12-13 sayfalık bir metnin 4-5 sayfasının da çıkarıldığına dikkat çeken Bilgen, “Anladığım kadarıyla çıkarılmak istenen sayfanın üstü kapatılarak öyle fotokopi çekilmiş “dedi.

HDP, sansürlenen mektubu Kahraman’a gönderecek

Bilgen, Selahattin Demirtaş'ın sansürlenen mektubunu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a göndereceklerini ve demokrasi müzesine koyulmasını isteyeceklerini söyledi.

 Silivri’de Ahmet Türk ziyareti

CHP’liler Silivri Cezaevi’nde Ahmet Türk’ü de ziyaret ediyor. Kalbinde pil olan Türk, herhangi bir  olumsuzluğa karşı koğuşunu Van Belediye Başkanı  Bekir Kaya ile paylaşıyor. Türk, CHP’li vekillerle ayrı ayrı  görüştü.

HDP’li vekillere ziyaret izni yok

Adalet Bakanlığı’nın cezaevi ziyaretleri konusunda HDP’li milletvekillerinin başvurularına vize vermediği anlaşıldı. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, tutuklu ve hükümlülerin cezaevi ziyaretini düzenleyen yönetmelikte 2007 sonrasında bazı  değişiklikler  yapılarak  Adalet Bakanlığı  izninin getirildiğini ve bu kapsamda bakanlıktan izin verilmediğini  söyledi.  HDP,  Adalet bakanlığına yeni başvurularını yaptı.  

Başak Demirtaş ziyaret etmişti:

 

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