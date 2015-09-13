Demirtaş: Tek bir gencimizin silah tutmasına gerek yok, demokrasi mücadelesinde görev seçilmişlerin

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Tek bir gencimizin silah tutmasına, canını ortaya koymasına gerek yok. Siz gereğinden fazla öldünüz. Gereğinden fazla acı, zulüm çektiniz. Burada demokrasi ve özgürlük mücadelesinde görev bizimdir, görev seçilmişlerindir" dedi.

Demirtaş, 9 günlük sokağa çıkma yasağının dün sona erdiği ve AB Bakanı Ali Haydar Konca'nın açıklamasına göre 20'den fazla kişinin öldüğü Şırnak'ın Cizre ilçesindeki incelemelerin ardından partisince Nusaybin ilçesindeki Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Son günlerde yaşananlardan ders çıkarılmasını isteyen ve partilerine yönelik eylemlerle Cizre'de yaşananlara değinen Demirtaş, "Korkuyla eşitliğin, baskıyla kardeşliğin gelişmeyeceğini görürler. Her gün yaşanan saldırılar sadece halklar arası duygu kırılmalarını derinleştiriyor. Bunun kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

Nusaybin, Cizre, Diyarbakır , Van, Batman, Muş, Erzurum ve Hakkari'deki vatandaşların barışa gönlünü açtığını, Türkiye 'nin batısına kardeşlik elini uzattığını dile getiren Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu zor günlerde, bu katliam ve linç günlerinde, duygusu barıştan, kardeşlikten yana eli tutmazsanız yarın bir gün bizim arkamızdan gelecek olan genç nesilde tutacak el bulamayacaksınız. Bu neslin öfkesini büyütmek Türkiye'ye, kinini büyütmek Türkiye'ye hiçbir fayda getirmez. Aklı başında bir devlet yönetimi, aklı başında bir devlet siyaseti bugünKürt'ün elini tutmak dışında hiçbir seçeneğe sahip değildir. Kürtlerin elini tutmak Türkiye'ye sadece kazandırır, kaybettirmez."

'Görev seçilmişlerin'

Demirtaş, şunları kaydetti:"Tek bir gencimizin silah tutmasına, canını ortaya koymasına gerek yok. Siz gereğinden fazla öldünüz. Gereğinden fazla acı, zulüm çektiniz. Burada demokrasi ve özgürlük mücadelesinde görev bizimdir, görev seçilmişlerindir. Biz sizin hakkınız, hukukunuzu her yerde korkusuzca savunacağız. 'Silahlar sussun' derken 'ateşkes olsun' derken 'halk teslim olsun' demiyoruz. Özgürlük arayışı, demokrasi mücadelesi bitsin demiyoruz. Bizler burada sizlerle özgürlük mücadelesini siyasette yürüteceğiz. Karşımızdakiler zalim olabilir, hukuk tanımıyor olabilir, vicdansız olabilir ama mazlumun onurlu duruşu ve direnişi karşısında hiçbir zulüm sonsuzluğa kadar kalamaz."