Demirtaş'tan Macaristan seçimi benzetmelerine: Orada HDP yok

5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Macaristan'daki genel seçimde, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu seçim ittifakının iktidarda bulunan Viktor Orban'ı yenememesi üzerinden; Türkiye'deki muhalefet ve iktidar dinamiklerinin yorumlanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş, "Birçok kişi Macaristan seçimlerini yorumladı, tamamı da eksik yorumladı. Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan'da HDP yok" ifadesini kullandı.

Mehmet Y. Yılmaz yazdı: Türkiye muhalefeti için Macaristan dersleri

TIKLAYIN - İkiz gibi ama farklı iki ülke: Türkiye ve Macaristan

TIKLAYIN - Macaristan'daki genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı