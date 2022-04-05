HaberTürk yazarı Par: Bizdeki muhalefetin Macaristan örneğinden çıkarması gereken dersler var

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Türkiye'deki muhalefetin Macaristan seçimlerinden alması gereken dersler olduğunu belirtti.

Par yazısında, "Avrupa’da popülist sağın yükselmesinin tipik bir örneği gibi gösteriliyordu Macaristan’da Viktor Orban yönetimi. Tıpkı Türkiye’deki gibi 'Ülkeye demokrasi getireceğiz' diyen 6 muhalefet partisi bir araya gelip Orban karşısında ortak aday çıkarmıştı. Anketlerde kazanmalarına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat sonuçta Orban yüzde 53.7’lik bir galibiyet ile seçimi yeniden kazandı ve 4. kez Başbakanlık koltuğuna oturdu. Orban’ın partisi Fidesz 199 sandalyelik parlamentonun 135’ini alarak Meclis çoğunluğunu kazandı. 6 partiden oluşan “United Hungary” adlı muhalefet ittifakı ise ancak 56 milletvekili çıkarabildi." ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye’deki muhalefet partileri de Cumhur İttifakı karşısında demokrasi etrafında bir araya geldiklerini, özgürlükleri genişleteceklerini, hukukun üstünlüğünü egemen kılacaklarını söylüyorlar. Bunun için güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istediklerini anlatıyorlar.

Oysa Macaristan’da milliyetçi muhafazakar sağ argümanlar karşısında özgürlük ve demokrasi söylemi sandıkta zafer getirmedi. Orban’ın zaferinde dış politikanın ve özellikle Ukrayna savaşının rolü büyüktü. Muhalefetin adayı Marki-Zay Batı ile birlikte Rusya’ya karşı yaptırım uygulanmasını, Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını, hatta NATO misyonu altında asker gönderilmesini savunuyordu. Putin ile sıkı ilişkileri olan Orban ise tam tersine seçmenlerine ülkeyi savaşa sokmamayı vadetti. Ukrayna işgali için Rusya’yı kınayıp ülkeye mülteci kabul etse de yaptırımlara katılmadı. Rus doğalgazına ihtiyaçları olduğunu söyleyerek denge politikası izledi. Macaristan’daki sol da sağ kökenli fakat özgürlükçü bir aday gösterme stratejisi izledi. Ne var ki bu liberal profil karşısında LGBT ve Batı karşıtı bir kampanya yürüten muhafazakar milliyetçi Orban mutlak bir zafer kazandı. Bizdeki muhalefet nasıl bir aday çıkaracak bilmiyoruz ama İstanbul Sözleşmesine verdikleri önem Anadolu’daki muhafazakar seçmen üzerinde nasıl bir etki bırakıyor diye düşünmelerinde ve adayın sağ kökenli olmasının muhafazakarları ikna etmeye yetmeyebileceğini hesaba katmalarında fayda var.

Seçim öncesi yapılan anketlerde 6 muhalefet partisinin oy oranının Victor Orban ile kafa kafaya olduğu iddia ediliyordu. Hatta zaman zaman muhalefetin öne çıktığı anketler yayınlandı fakat seçim sonucu anket şirketlerinin yanıldığını ortaya koydu. Türkiye’de şu an son anketlerde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın oyları başa baş görünüyor. HDP oyları eklendiğinde muhalefet lehine bir tablo ortaya çıkıyor. Fakat Macaristan örneği gösteriyor ki muhalefetin şimdiden “Kesin kazanıyoruz” havasına kapılması son derece yanıltıcı olabilir."

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