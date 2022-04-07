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Politika

Karar yazarı Akif Beki: Macaristan'ın ne ekonomik şartları bizdeki kötüleşmeyle kıyaslanabilir, ne iktidar ve muhalefet yapıları

Beki, Macaristan seçimlerini Türkiye'deki iktidar ve muhalefet yapıları üzerinden değerlendirdi

07 Nisan 2022 09:35

Karar yazarı Akif Beki, Macaristan'daki genel seçimde, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu seçim ittifakının iktidarda bulunan Viktor Orban'ı yenememesine Türkiye'de fazla anlam yüklendiğini belirtti. 

Beki, pek çok siyaset bilimcinin Türkiye'nin ders alması gerektiğini söylediği Macaristan seçimi hakkında şunları yazdı:

"6 muhalefet partisi bir otoritere karşı birleşti ve kaybetti diye, Macaristan seçimlerinden Türkiye için sonuç çıkaranlar oluyor.

Ne ekonomik şartları bizdeki kötüleşmeyle kıyaslanabilir, ne iktidar ve muhalefet yapıları.

Altılı Masa’ya, altısı bir araya geldi diye seçimin çantada keklik olmayacağı dersi çıkar, bir.

İktidar masasına, Orban kazandığı için kendilerinin de kazanacağı garantisi çıkmaz, bu da iki.

Gerisi; ‘popüler aday, baskın karakter kazandırıyor’ çıkarımlarıdır ki sığ kıyaslamadan ibaret."

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