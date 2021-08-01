Demirtaş'tan Konya paylaşımı: Nefret diline, ayırımcı politikalara prim de vermeyin boyun da eğmeyin

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledilmesine ilişkin, baş sağlığı dileğini iletirken, "Türk-Kürt, bütün halkımıza naçizane tavsiyem şudur: Nefret diline, ayırımcı politikalara prim de vermeyin boyun da eğmeyin. Koşullar ne olursa olsun her zaman akılla ve sabırla hareket edelim. Öfkeye değil, birlikte yaratacağımız ortak vicdana sığınalım." dedi.

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Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Konya'daki barbarca katliamda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza baş sağlığı diliyor; üzüntülerini, acılarını yüreğimde hissederek paylaşıyorum.

Maalesef ki bu katliam, gerilim ve çatışmaların esas nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dili ve bundan cesaret alan devlet içi-dışı çetelerin kirli hesaplarıdır.

Türk-Kürt, bütün halkımıza naçizane tavsiyem şudur: Nefret diline, ayırımcı politikalara prim de vermeyin boyun da eğmeyin. Koşullar ne olursa olsun her zaman akılla ve sabırla hareket edelim. Öfkeye değil, birlikte yaratacağımız ortak vicdana sığınalım.

Bizler hukukun işlediği, adaletin olduğu bir ortam için çok çalışıyoruz. Bu nedenle, sakın ola ki kendinizi umutsuz, çaresiz ve sahipsiz hissetmeyin. Belki biraz zor olacak ama barışı, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız."

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