Demirtaş takipçilerine 'hepinizi seviyorum şapşikler' dedi, twitter yıkıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, twitter'da takipçilerine yönelik yazdığı tweet'te ":) ayrıca beni çok sert eleştirenler dahil hepinizi seviyorum, şapşikler" ifadelerini kullandı.

HDP Siirt Kongresi sonrası, sosyal paylaşım sitesi twitter'daki sayfasından 17 Aralık operasyonu ve cemaat ile ilgili tweet atan Demirtaş, hem AKP'den hem de cemaatten hesap soracaklarını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın attığı tweet'ler şöyle;

17 Aralık'ta ortaya dökülenler, gerçek hırsızlık ve rüşvet belgeleriydi. Ama bu belgeleri ortaya dökenler, temiz eller savcı/polisi değildi.

Cemaatin siyasi amaçları için devleti kontrolü altına almak isteyen cemaatin savcı/polisiydi.



Cemaat 17 Aralık operasyonlarını, temiz toplum-temiz siyaset için yapmadı.



Hırsızın yerine geçmek için yaptı. Bundan dolayı AKP tabanının partisinin etrafında kenetlenmesine yolaçtı.



Yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkta AKP'den hesap sormamızı engellemiş oldu.



Böylelikle cemaat, hırsızı bizzat korumaya almış oldu.



"Şimdi bize düşen şey, ne AKP, ne cemaat şiyarıyla, ikisinden de hesap sormaktır."



Ne darbeciden, nede hırsızdan yana taraf olmak zorunda değiliz. İkisi de suç ortağıdır.



Biz ikisine de karşı bir yerde tarafız. Ben yine anlamadım diyenler için 6 numaralı tweet geçerlidir" dediği görüldü.

Demirtaş son tweet olarak "9:) ayrıca beni çok sert eleştirenler dahil hepinizi seviyorum, şapşikler" yorumundan sonra ise takipçileri yorum yağdırdı.





İşte bunlardan bazıları:

‏@gitmemujgan ya allahim sen ask misin nesin ya

‏@topraktasci Şapşikler biraz ağır olmadı mı başkan :)

‏@HatemiTeubes Selahattin Demirtaş, bir İskandinav ülkesine başbakan olması gerekirken yanlışlıkla TC'de doğmuş bir arkadaşımız. :))

‏@sevinky Allam resmen dünyanın en tatlı başkanı

‏@zlscml utandırmasana yaaa

‏@dahatatlitug Tam bir tontiş yhahaaa :ddDd

@AdaNihan ↑ yok böyle bi başkan yaa. :)))