Demirtaş: AKP 12 yılda IŞİD ve Boko Haram kadar İslamiyet'e zarar verdi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM'deki odalarında dinleme cihazlarının olduğunu belirterek, "Çıkarmıyoruz, dinleme cihazlarını istiyoruz ki dinlesinler, belki biraz adam olurlar" dedi.

HDP Siirt 1’nci olağan kongresi bugün Uğur Düğün Salonu’nda yapıldı. Kongrenin yapıldığı salona, Türkçe, Kürtçe ve Arapça, "Yeni yaşam için özgürlüğümüzü örgütlüyoruz" ile 20 dilde ’Merhaba’ yazılı pankart asıldı.

'HDP olarak yüzde 10 barajını aşacağız'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP olarak seçimlere katılacaklarını belirterek, "Tüm dinler, diller, halklar birlikte özgürce yaşasın diye yeni bir yaşam kültürü açığa çıkarıyoruz. HDP’yi iktidar partisinden ayıran en önemli bir ayrıntı işçi, emekçilerin, kadınların, gençlerin partisi olduğudur. Kim ki bu toplumda ’ben yoksulum’ diyorsa, onların partisidir. Genel seçimlerde yüzde 10 barajını tarumar edeceğiz. Türkiye’nin tüm dinamikleri için seçim barajını zorlayarak iktidar yolunu açacağız. Türkiye’yi artık Türkiye halkları yönetecek" dedi.

'Ana dilde eğitimi kabul etmeyen devlet Osmanlıca dayatmasında bulunuyor'

İl yönetimlerinde Kürt ve Arap ayrımı yapmadan, seçilmişlerinin çalışmalar yürüttüğünü belirten Demirtaş, "Siirt’in tüm dinamiklerini örgütleyecek bir öngörü ile çalışacağız. Siirt’in Arap’ı ile Kürt’ü arasında fark gözetmeyeceğiz. Hizmet üretirken yerel yönetimlerimiz ayrımcılık yapmıyorsa, partimizde siyaset üretirken ayrım yapmayacak. AKP de devlet ile aynı şeyi söylüyor. Bu söylenirken altında yatan zihniyet, ’hepiniz Türksünüz’ diyor. Devletin eşitlik anlayışı budur. Allah’ın bile yarattığını inkar eden devlet bunu derken, AKP de aynı şeyi düşünüyor, böyle yaklaşıyor. Zorla Osmanlıca, din dersi eğitimi bunun ürünüdür. Ana dilde eğitimi kabul etmeyen devlet, bugün zorla Osmanlıca ve din dersi eğitimi dayatmasında bulunuyor" diye konuştu.

'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı itibarı saraylarla özdeş hale getirdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fakirlik edebiyatı yaparak, milyarlık sarayda yaşadığını ileri süren Demirtaş, HDP iktidarında hırsızlık, yolsuzluk yapılmadan da siyaset yapılabileceğini Türkiye halklarına anlatacaklarını söyledi. Demirtaş, "Cebinizde tek kuruş paranız olmasa haysiyetli olamaz mısınız? Onur ve haysiyet para ile ölçülmez, hakka, adalete bağlılıkla ölçülür. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı itibari saraylarla özdeş hale getirdi. Türkiye’nin saray ile itibara ihtiyacı yok, bunun adı görgüsüzlüktür. Kendisi ise Türkiye’yi itibara kavuşturduğunu söylüyorlar. Beyfendinin tek bir bardağı 1000 liralık altın kaplama. Hani sen bir zeytin, bir hurma ile karnını doyuran Hz. Peygamber’in takipçisiydin?" ifadelerini kullandı.

'Cemaat'le birlikte Türkiye'ye kan kusturdular'

AKP’nin, 12 yıl içerisinde, IŞİD ve Boko Haram terör örgütleri kadar İslamiyet’e zarar verdiğini savunan Demirtaş, şöyle konuştu: "İŞİD ve Boko Haram ne kadar İslamiyet’e zarar verdiyse, AKP iktidarı da İslamiyet’e bu kadar zarar verdi. Cemaat AKP’nin hırsızlık ve yolsuzluklarını yakaladı. Ama bunu bunları ortadan kaldırmak için değil, hükümete siyasi darbe yapmak amacıyla yaptı. Gerçek yolsuzluk operasyonlarını, siyasi kumpaslar üzerinden gerçekleştirmek istediler.





'Cemaat'in adamları ile Erdoğan rektörlükler için liste hazırladılar'

Biz haktan hakkaniyetten tarafız, Cemaat’e de AKP’ye de karşıyız. Bizim için her ikiniz de aynısınız, 11 sene birlikte çalıştınız. 11 sene ortaklık yaptınız, Türkiye’de Cemaat’in adamları ile Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek çalıştılar. Rektörlükler için liste hazırlayıp onaylattılar. 11 sene Türkiye’ye kan kusturdu bunlar, şimdi Davutoğlu çıkmış bizim paralellerle ilişkimiz var diyor. Varsa çık açıkla. 11 sene buradan Cemaat’le birlikte çalıştınız, onun için gözyaşı döktünüz, o size selam gönderdi. Utanın utanın, şimdi biz mi onlarla ilişki içinde olduk, yüzünüz kızarsın."

'Odalarımızdaki dinleme cihatlarını çıkarmıyoruz, belki adam olurlar'

Telefon ve ortam dinleme iddialarını da değerlendiren Demirtaş, "Kendi foyaları ortaya çıkacak diye korkuyorlar. Evimi, telefonumu, meclisteki, partideki odalarımızda hala dinleme cihazları var. Çıkarmıyoruz, dinleme cihazlarını istiyoruz ki dinlesinler, belki biraz adam olurlar. Meclis’teki odama bırakılan dinleme cihazının nerede olduğunu dahi biliyoruz. Bunlar kendi odalarında hırsızlık, yoksulluk konuştukları için dinlenmekten çekiniyorlar, fakat bizim böyle bir korkumuz yok. Burada ne konuşuyorsak odalarımızda da onu konuşuyoruz. Neden bizim hesabımızı da sormuyorlar" dedi.

'Paralel operasyonunda suçsuz insanları tutukladıklarını anlayacaklar'

14 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Samanyolu TV ve Zaman Gazetesi çalışanlarına da değinen Demirtaş, "Gazetecileri almışlar, bunlar paralel yapının üyeleri bile değildir. Asıl paralelciler, görüntüler ve dinleme kayıtları ile yurt dışına kaçtılar. KCK, Balyoz, Ergenekon’da yanlış yaptıkları gibi, paralel operasyonunda da suçsuz ve günahsız insanları tutukladıklarını anlayacaklar" diye konuştu.